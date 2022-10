Una actriz de Game of Thrones se suma al reparto de Dune: The Sisterhood

Dune, protagonizada por Timothée Chalamet, fue la gran sorpresa en los cines de 2021, con una avalancha de críticas positivas por parte de la audiencia y, también, de los profesionales del séptimo arte, por eso, no sólo se resolvió que este relato tenga una segunda parte que ya está en marcha, sino también, una precuela en formato serie en donde se de a conocer en profundidad la antigua orden de mujeres espías que buscan provocar el nacimiento de su elegida. Se trata de Dune: The Sisterhood y la producción acaba de anunciar una nueva incorporación a su reparto.

En este sentido, se confirmó que una actriz británica que participó en Game of Thrones está lista para unirse a la franquicia con un nuevo producto de la plataforma de streaming. Dune: The Sisterhood funcionará como una precuela y se inspirará en la novela Sisterhood Of Dune, escrita por Brian Herbert y Kevin J. Anderson que fue publicada en 2012. Pero… ¿Quién es esta misteriosa incorporación?

Se trata de Indira Varma, quien participó en la serie de HBO Max en la piel de Ellaria Sand. ¡Eso no es todo! Recientemente formó parte del elenco de Obi-Wan Kenobi, la ficción del universo Star Wars disponible en Disney+, personificando a Tala. Si bien la nueva precuela de Dune fue anunciada en 2019, su producción había sido puesta en pausa, hasta que en octubre de este mismo año se anunció que habían encontrado a sus protagonistas.

Emily Watson y Shirley Henderson serán las encargadas de interpretar a Valya Harkonnen y Tula Harkonnen respectivamente. La serie presentará los orígenes de Bene Gesserit, la antigua orden de mujeres espías que buscan provocar el nacimiento de su elegida. De esta manera, estará ambientada unos 10 mil años antes de los eventos de Dune, centrándose en las hermanas de la Casa Harkonnen, quienes trabajan para proteger el futuro de la humanidad.

Indira Varma se acaba de sumar al reparto de la serie Dune: The Sisterhood.

Por su parte, Indira Varma -que acaba de incorporarse al reparto- le dará vida a Natalya, una emperatriz que será crucial para el desarrollo de la historia. Asimismo, Diane Ademu-John ocupa el rol de creadora, escritora, coproductora y productora ejecutiva de la serie, mientras que Alison Schapker es la productora de la precuela. La fecha de estreno aún es desconocida, aunque todo indicaría que llegará de forma posterior a Dune: Part Two a los cines.