La tremenda confesión amorosa de Dua Lipa: "Ahora pienso en..."

El romance de Dua Lipa con Anwar Hadid resonó fuerte dentro del ambiente, sin embargo la cantante de pop de Reino Unido confirmó la ruptura con su ahora ex novio a finales de 2021, en diciembre. Desde entonces no se dieron a conocer nuevas relaciones por parte de la artista.

En una reciente entrevista con The Mirror, aseguró que disfruta de su actual soltería, y que lo sucedido hace casi un año con su ex le permitieron tomarse las cosas de manera diferente. Más allá de los rumores a los que fue vinculada, Dua advirtió sentirse bastante cómoda en esta faceta de su vida.

La cantante explicó que "invierte en sí misma", ya que ha decidido cambiar el enfoque de su vida para ser bastante más "egoísta". Desmintiendo rotundamente los rumores que la emparejaban tanto con el comediante Trevor Noah como con el actor Aron Piper, sus declaraciones no dejaron dudas.

"Para mí, este es el primer año que no he estado en una relación durante mucho tiempo. Es genial estar sola y pensar sólo en mí misma y ser un poco egoísta, algo que nunca tuve la oportunidad de hacer", comenzó con mucha seguridad la joven de 27 años.

"Quiero saber que puedo simplemente estar ahí para mí misma, ¿sabes?", resaltó Dua sobre los rumores que se dispararon hace algunos días, luego de llamar la atención cuando fue vista teniendo una cita "consigo misma" en un restaurante de New York. "Algunas personas dijeron 'oh, Dua fue sola a cenar, bla bla bla... pero yo hago esto todo el tiempo. Tienes que ser muy segura de ti misma", resaltó.

Hoy la artista confesó que cambió todo el romanticismo de las citas por los cuidados personales: "El yoga es lo mejor. Me ha cambiado la vida por completo, sin duda. Tener esa hora para ti misma para no pensar en nada y solo concentrarte en tu cuerpo...Lo hago todos los días y me encanta", concluyó.

A pesar de estas afirmaciones, Dua aseguró que más allá de haberse adaptado muy bien a esta soltería quiere volver a enamorarse y no descarta hacerlo en un futuro: "Cuando encuentras a alguien que realmente te ablanda y te calma, hace una gran diferencia", dijo.

Dua Lipa estuvo en pareja con el modelo Hadid, hermano de las modelos Gigi y Bella, durante los últimos dos años. La pareja siempre manejó la intimidad con absoluta discreción y hermetismo, y lo mismo sucedió cuando la relación se rompió hace algunos meses atrás. En ese entonces se decía que la artista estaba "con el corazón roto".