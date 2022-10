Todos los detalles de la gira de Johnny Depp y Jeff Beck

Johnny Depp y Jeff Beck ya tocaron juntos hace unos meses y en varios shows que dieron en el Reino Unido. Ahora se encuentran de gira por los Estados Unidos y están presentando las canciones de 18, el álbum que grabaron juntos.

La unión entre Johnny Depp y Jeff Beck es una de las noticias musicales del año. Ya hace unos meses se los pudo ver compartiendo escenario en varios recitales que dieron en el Reino Unido. También por entonces, el actor de Piratas del Caribe y El joven manos de tijera había anunciado que ambos publicarían un disco en colaboración.

Con 18 ya en el mercado y en plataformas oficiales, Depp y Beck se encuentran embarcados en una extensa gira a lo largo y a lo ancho de los Estados Unidos. La misma comenzó el pasado 23 de septiembre cerca de Austin, Texas, y continuará hasta el 12 de noviembre sumando un total de 29 recitales, al menos según lo anunciado hasta el momento.

Por lo pronto las presentaciones son un éxito y no solo se dan con entradas agotadas, sino que además generan una intensa reventa. El canal de venta oficial de cada uno de los conciertos es el portal Ticketmaster y, tomando como parámetro el concierto del 15 de octubre en The Paramount, Huntington, NY, el valor de cada ticket oscila entre los 218 y los 834 dólares.

Johnny Depp y Jeff Beck: las canciones de su disco y las que tocan en la gira

Publicado el 15 de julio de este año, 18 contiene 15 canciones de las cuales la gran mayoría son covers que el actor estadounidense y el músico británico se encargaron de reversionar dándole su propia impronta.

"Isolation", de John Lennon, es una de las más destacadas y también una de las primeras ya que fue lanzada como sencillo cuando la unión entre Depp y Beck recién se estaba consolidando.

Johnny Depp y Jeff Beck, amigos y rockeros.

"Caroline, No", de Brian Wilson, "Venus in Furs", de The Velvet Underground (la banda de Lou Reed) y "A day in the life", de The Beatles, son otras de las canciones que componen el álbum y que también son presencia asegurada en el setlist de cada concierto.

¿Qué dices? ¿Estabas al tanto de que Johnny Depp se encuentra en medio de una gira de rock junto a Jeff Beck?