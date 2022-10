Todo sobre el nuevo video de la canción "Me Extraño" de Christian Nodal y Romeo Santos

Se trata del nuevo disco Fórmula Vol.3 de Romeo Santos junto a Christian Nodal. Sin dudas, era uno de los más esperados de este 2022 y desde su lanzamiento los fieles incondicionales ya están disfrutando de cada una de las canciones, en especial de “Me Extraño”, el cual ya cuenta con el videoclip donde aparecen ambos artistas.

“Me Extraño” es uno de los temas que conforman este nuevo disco de Romeo Santos junto a Christian Nodal. Para esta canción, el rey de la bachata ha incursionado en el regional mexicano, género donde Nodal hace años es uno de los máximos exponentes.

Dicha producción es una combinación que ha encantado a todos los fanáticos de ambos artistas que, desde que se enteraron de la noticia, han aplaudido esta unión.

El video de la canción "Me Extraño"

En la letra de esta tan esperada canción ambos artistas hablan sobre el amor de una mujer que perdió Romeo Santos y que luego se fue con Christian Nodal. En el videoclip se los puede ver a ambos en un bar interpretando la letra y hasta incluso brindando por ese amor.

"Ni mi arrogancia ni el ego me impiden entender que en mis manos la flor más hermosa fácilmente se echa a perder", canta uno de los intérpretes en "Me extraño". Dicha producción musical ha sido dirigida por Fernando Lugo y a tan solo unas horas de su estreno sumó casi 300 mil reproducciones. Sin dudas, ha sido una cifra que reveló las ganas que tenían sus seguidores de ver y escuchar el resultado de ese trabajo en conjunto.

El nuevo disco Fórmula Vol.3 de Romeo Santos tiene otras canciones más como "Sin Fin" junto a Justin Timberlake y "El Pañuelo" con Rosalía. Las dos también ya están disponibles con sus correspondientes videos.

Tras una reciente entrevista con la revista Rolling Stone, Romeo Santos dijo: “Yo lo busqué (a Nodal) porque quería cantar una ranchera, y le dije, ‘Te soy sincero, yo puedo componer una canción bonita, pero empezar cómo se estructura una ranchera, no sé. Si me ayudas con eso…’. Y cuando empezamos a crear la canción, ahí le dije, ‘Me encanta, me encanta, se siente genial'”.

De esa manera orgánica surgió este dueto tan exitoso. ¿Te ha gustado verlos juntos? Cuéntanos.