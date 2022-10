Sarah Jessica Parker retomó un viejo amor: ¿quién es él?

Durante la grabación de la nueva temporada de la serie And Just Like That, Sarah Jessica Parker compartió escenas con uno de los personajes que ganó su corazón en la ficción. En el rodaje, se la vio junto a Franklyn, el personaje interpretado por Iván Hernández.

A raíz del éxito de la primera temporada, la plataforma HBO Max confirmó que la historia de las amigas Carrie, Miranda y Charlotte, representadas por Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kritin Davis, respectivamente, tendrá una segunda parte que podría comenzar a emitirse antes de fin de año.

Luego del beso que se dieron el personaje de Carrie con el productor Franklyn en el ascensor, los fanáticos del reboot de Sex and the City quedaron expectantes de conocer qué pasaría entre ellos, si existiría espacio para que ese lazo creciera, se alimentara y evolucionara a otro estadío.

Franklyn sirvió de sostén para Carrie y la impulsó a lanzar el podcast en el que refleja historias de amor de la ciudad de Nueva York y les brinda sus consejos a los oyentes.

Hernández, de 46 años, es un actor y cantante oriundo de Guatemala que formó parte del elenco de la serie The Good Wife y también de Criadas y Malvadas. Además de la segunda temporada de And Just Like That, está próximo a estrenar la serie Never Have I Ever que estará disponible en Netflix.

El actor también tuvo una incursión en el género musical, con una participación en Broadway en la obra Chicago, donde interpretó al personaje de Billy Flynn.

Al igual que en Sex and the City, uno de los puntos destacados de And Just Like That son los vestuarios de sus protagonistas. Por eso, en las imágenes que se conocieron se destacó el look del personaje de Carrie Bradshaw que lució uno de los colores de la temporada. Durante el rodaje, la actriz llevaba un vestido fucsia combinados con sus sandalias de taco alto.

La primera temporada de And Just Like That, producida por Michael Patrick King, se estrenó en diciembre de 2021. La serie de comedia romántica está inspirada en la icónica historia de Sex and the City que a su vez está basada en las columnas periodísticas, donde se abordan las relaciones sentimentales y la moda en Manhattan.