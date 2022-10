El insólito motivo por el que Alejandro Fernández fue duramente criticado

"El Potrillo" Alejandro Fernández, hijo del fallecido "Don Chente", una vez más fue duramente criticado en las redes sociales, y todo fue por su imagen. Supuestamente, ahora recibió cientos de comentarios por usar pestañas postizas. Sin embargo, no se quedó callado y respondió en su Instagram de una forma muy original.

Cuando se trata de polémicas envueltas por las críticas de la apariencia física, Alejandro Fernández, alias “El Potrillo”, ya tiene unas cuantas en su haber. En esta oportunidad volvió a dar de qué hablar y el motivo es por sus largas y frondosas pestañas postizas.

A través de su perfil oficial de Instagram, el cantante publicó un par de fotografías en compañía de su nieta, la pequeña Cayetana. Y aunque prevaleció la ternura en muchos de los mensajes que le escribieron, las críticas no se hicieron esperar.

En la primera foto aparecen juntos al lado de un poni que él le regaló, y ya la segunda trajo consigo las burlas por algo “raro” que se le veía en los ojos; se trataba de sus pestañas.

Su look es cuestionado: los mensajes recibidos

De los cientos de comentarios recibidos en dicha publicación, algunos de ellos fueron: “Se ve muy maquillado, qué raro está eso. ¿Será que se va a salir del closet a estas alturas?”, “Ay canijo Alejandro anda con pestañón postizo”, “Me encantó tu maquillaje” y “Hermana la máscara de pestañas, recuerda, tip desmaquillante después de cada show”.

Alejandro Fernández dijo “paren” de forma muy creativa

Al parecer, fue injustamente criticado porque no se trataba ni de maquillaje ni de pestañas postizas, sino de unos lentes de sol que le jugaron una mala pasada a Alejandro Fernández. Hay que admitir que a la distancia no se lograban distinguir del todo.

No obstante, el cantante no se quedó callado y respondió a las críticas. Tal y como en otras ocasiones acostumbra a hacerlo, el hijo del Chente respondió a aquellos detractores y lo hizo de una manera bastante particular.

En lugar de enviar un mensaje concreto volvió a hacer otra publicación, pero en compañía de Mía, otra de sus nietas. Aunque en principio parecía ser otro post muy tierno, la realidad es que no lo era tanto.

En la primera fotografía se lo vio besando a la hija de Alex Fernández en el cachete, y en la segunda se pudo leer la frase que escribió en la parte baja del accesorio: “Puo el que lo lea”. La foto polémica: Los internautas criticaron a Alejandro Fernández de tener pestañas postizas.

Cabe destacar que esta no sería la primera vez que los internautas hacen referencia a sus pestañas, ya que en octubre del 2022 también se convirtió en blanco de críticas y por el mismo motivo.

En aquella oportunidad, con un aspecto serio, había publicado un par de selfies con un filtro que le rizaba las pestañas y por ello lo tildaron de “afeminado”.

¿Qué mensaje le enviarías tu?