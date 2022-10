Verónica del Castillo presume su nuevo amor

Verónica del Castillo estuvo durante un buen tiempo disfrutando de su soltería, pero ahora, el cupido llegó a su puerta y la propia comunicadora dijo reveló que el amor de su vida es René de la Parra, un agente de bienes raíces jubilado en Estados Unidos. Sobre cómo se conocieron, comentó que su actual pareja estaba en una relación con la actriz Alma Cero, y cuando estos se separaron, él se acercó para pedirle ayuda y fue ahí cuando nació el amor entre ambos.

"Termina una relación, a los dos meses me busca y le digo 'salúdame a tu novia, súper divertida'. Me dice 'ya no hay relación'. Así es como viene conmigo a terapia, empiezo con él, lo ayudé, le hice un divorcio energético, que es una de las terapias que hago. Lo ayudo a superar ese duelo. Si estaba muy lastimado muy dolido, la verdad. Porque creo que estaba muy enamorado", relató Verónica al programa mexicano “Ventaneando”.

La comunicadora dicer estar muy enamorada de su nuevo novio, René de la Parra.

La relación entre Verónica y René va enserio, al punto de ya convivir juntos y con sus respectivas familias, asistiendo a reuniones y compartiendo felices momentos con ellos. "La verdad es que ya estamos viviendo juntos", reveló la periodista.

"Dije '¿lo voy a volver a vivir con alguien?'; 'Que flojera me dan las chavas que van al gimnasio y desayunan, cenan y comen, y todo ¿con el galán al lado? ¡Qué flojera!' Es justo lo que estoy haciendo. Mi papá (Eric del Castillo) lo ama. Estamos pensando pasar Navidad juntos en Los Ángeles. Mi hermana (Kate del Castillo) me dice '¡qué bombonazo! ¿De dónde lo sacaste? ¿Tinder?'; le digo 'no, yo no hago esas cosas'. Me lo mandó el universo de allá arriba", comentó Verónica.

La familia de Verónica del Castillo está feliz con su nueva relación.

Ahora, Verónica del Castillo no solo presume su amor, también está disfrutando de esta nueva etapa en su vida personal.