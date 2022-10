Los hijos de Humberto Zurita reaccionan al noviazgo de su padre con Stephanie Salas

Luego de varias semanas de especulaciones sobre el romance que había nacido entre Humberto Zurita y Stephanie Salas, el actor sorprendió a todos admitiendo la relación que mantiene con la sobrina de Alejandra Guzmán, al tiempo de confesar también que está completamente enamorado de su nueva pareja.

"Tú me preguntas qué es lo que está sucediendo con Stephanie Salas, lo único que te voy a decir es…la amo, punto. Lo demás, ustedes ahí escriban lo que quieran, pongan lo que quieran", dijo el actor en una reciente entrevista para el programa mexicano “Todo para la mujer”.

Por su parte, Stephanie Salas respondió a estos comentarios de Zurita a través de su cuenta de Instagram, con un mensaje que decía: "Te amo igual HZ", acompañado de un emoji de corazón.

Al parecer, el Zurita desea compartir esta nueva felicidad con los dos hijos que tuvo con su fallecida esposa Christian Bach. Es así que el actor compartió la primera reacción de sus hijos Sebastián y Emiliano, tras enterarse de la noticia. "Ellos me quieren ver feliz y contento, y ya no es secreto nada, o sea, Sebastián me hizo una fiesta de cumpleaños en Valle de Guadalupe y yo le dije: 'Oye, voy a llevar a Stephanie. ‘Me dijo: ¿Cómo? ¿Andas saliendo con Stephanie?, pues tráetela’", comentó el actor para el programa “Sale el sol”.

Asimismo, Zurita contó que le habló a su hijo de las dos hijas de su actual pareja, Michelle y Camila, para llevarlas también a la fiesta. "Ay, bueno, pues tráete a mis dos hermanas. No sé si estoy preparado para tener a dos medias hermanas, pero tráetelas", expresó el al actor sobre la respuesta de su hijo.

Sobre el pasado de Stephanie, Humberto Zurita aseguró que ha quedado allí, en el pasado, y que él está interesado solo en la mujer que ella representa en su vida ahora. "Es una tipa, es una mujer hermosa en todos los sentidos de la palabra, es muy culta, tiene una gran cultura, a mí me encantan las mujeres inteligentes", dijo.