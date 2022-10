Las dificultades que debió superar Salma Hayek cuando llegó como inmigrante a Estados Unidos

Salma Hayek es una de las artistas latinas más destacadas de la industria del espectáculo a nivel mundial. Con una carrera llena de éxitos tanto en la actuación como en su faceta de empresaria, la mexicana es considerada un referente artístico. Sin embargo, para llegar a donde está, tuvo que afrontar varias dificultades, sobre todo cuando llegó a Estados Unidos buscando mejores oportunidades, como inmigrante indocumentada.

Antes de saltar a la fama con su interpretación de Frida Kahlo, en la película “Frida” (2002), Salma tuvo que enfrentarse a todo tipo de adversidades típicas de los ciudadanos latinos que llegan a Estados Unidos y se encuentran con diversas barreras en este país.

Salma Hayek estuvo un tiempo indocumentada en Estados Unidos.

Las dificultades que tuvo que superar Salma Hayek al llegar a Estados Unidos

Siendo apenas una joven de 25 años, Salma Hayek llegó a Estados Unidos con la intención de deslumbrar al público con su talento para la actuación, cosa que indudablemente lo logró, pero, sus primeros años no fueron nada fáciles, en especial porque llegó al país del norte siendo una inmigrante ilegal.

“Fui inmigrante ilegal en Estados Unidos. Fue un periodo corto, pero aun así lo fui. Cuando empecé me tuve que enfrentar los peores tiempos en términos de discriminación racial en Hollywood. Era inconcebible para los directores y productores estadounidenses que una mexicana obtuviera un papel principal”, reveló hace unos años Salma Hayek en una entrevista.

Salma Hayek fue víctima de la discriminación racial en Hollywood.

Su estadía en Estados Unidos ya era bastante problemática, y a eso se sumo que Salma Hayek se topó con otro obstáculo: el idioma. Y es que la actriz y productora no sabía inglés, no podía hablarlo y, a duras penas, lo entendía muy superficialmente. “Pronto me di cuenta de que no iba a ser difícil aprender: ¡Iba a ser casi imposible! Todos pensaban que estaba fuera de mi alcance. Las personas en Hollywood fueron las primeras en intentar desanimarme. ‘Regrésate’, dijeron. ‘No tienes futuro aquí’”, confesó Salma Hayek.

Salma Hayek tenía muy claro su objetivo, y redobló sus esfuerzos para lograr tramitar su documentación para dejar de ser ilegal en Estados Unidos, sino que también aprendió inglés a la perfección, con lo que enamora al público de ese país durante los últimos 20 años.