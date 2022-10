De espalda y en el mar, Ninel Conde eleva la temperatura de las redes sociales

Una vez más la popular actriz mexicana Ninel Conde realizó una publicación en su feed de su cuenta de Instagram que dejó a todos sin palabras. En la misma no solo se puede apreciar que es dueña de una gran belleza sino que también posee un perfecta figura a sus 46 años.

En la imagen se puede ver a Ninel Conde de espalda dentro del mal luciendo un bikini que enalteció su excelente estado físico. Además en la descripción de la misma se puede leer la frase "take me back" (llévame de vuelta).

Ninel Conde posee un frandom en redes sociales.

En las últimas horas la cantante mexicana ha estado muy activa en sus cuentas oficiales. Otro de los posteos que se viralizó en la red fue un video que publicó sobre su próxima función. En el mismo se puede ver un compilado que momentos de sus conciertos en diversas ciudades de México y Estados Unidos.

Junto al clip Ninel Conde agregó un mensaje que dice así: "Nuestra historia en segundos. Gracias por cada canción, aplausos, coros, lágrimas y emociones. Son y siempre serán muy importantes para mi. ¡Nos vemos el domingo en Phoenix Arizona en el Pride junto a @clubpapievents!".

"El bombón asesino" viajó hace un par de días con rumbo a Mexicali donde ofrecerá un show, en el aeropuerto fue interceptada por las cámaras de Ventaneando y declaró que desde hace dos meses no ve a su hijo Emmanuel, ya que el juez que firma los días de convivencia con su hijo ha sido muy estricto con ella, no así con Giovanni Medina, el padre del niño.

Ninel reveló que no podía verlo el día que le tocaba verlo, pero por compromisos laborales solicitó el cambio de día; sin embargo, no le fue concedida su petición. "Hoy se supone que es convivencia y pues ojalá no salgan con que no estuvo porque yo pedí que la pusieran para ayer y nunca me contestaron y pues ya me quedé sin verlo otra vez. Ya van dos meses que no puedo verlo y cada vez se rompe más el vínculo", declaró.