Tom Cruise y Christopher McQuarrie se vieron obligados a reforzar su seguridad por amenazas de muerte

Tom Cruise, quien ya se sometió a todos los peligros a lo que el cine lo desafió y ahora planea rodar escenas en el mismísimo espacio exterior, se encuentra envuelto en un conflicto que aún no pudo resolver porque es de dominio legal y también incluye a Christopher McQuarrie, el director de la saga de Misión imposible, ya que fueron denunciados por un ex empleado de la franquicia y a medida que pasa el tiempo todo se complica aún más.

La superestrella de Hollywood y su director de cabecera, Christopher McQuarrie, contrataron guardaespaldas y seguridad de alto nivel después de que un antiguo empleado iniciara una batalla legal por haber sido despedido de sus producciones. De acuerdo con la revista Vanity Fair, la disputa comenzó después de que a un productor de acrobacias se le comunicara que ya no se requerían sus servicios, lo que provocó protestas por parte de éste y el temor a nuevas represalias al interior de la producción.

Ahora, fuentes aseguran que tanto Tom Cruise como Christopher McQuarrie contrataron los servicios de más personal de seguridad para proteger su integridad, debido a que las cosas se han complicado. Por su parte, el diario The Sun aseguró que un informante dijo que las cosas para el actor se pusieron un tanto desagradables, al grado de que recibió amenazas de muerte.

"En el set todo es protección y amenazas y ahora está pasando lo mismo detrás de cámaras. Tom está acostumbrado a tener equipos de seguridad a su alrededor la mayor parte del tiempo debido a su fama. Pero para Chris es algo muy nuevo. Nadie se arriesga", dijo la fuente allegada al actor.

De acuerdo con reportes, el ex empleado de producción inició una disputa legal contra Tom Cruise, Christopher McQuarrie y los estudios Paramount, después de haber sido contratado para buscar locaciones para filmar distintas acrobacias, lo que incluía una importante escena de accidente de un tren, aunque al final, sus planes nunca se implementaron en las películas.

Tom Cruise y Christopher McQuarrie reforzaron su seguridad por amenazas de un ex empleado de la franquicia.

Desde entonces el ex empleado ha hecho afirmaciones sobre los controvertidos vínculos entre los oligarcas rusos que financian las películas de Tom e, incluso, ha sugerido que el FBI está investigando a Paramount por el rastro del dinero. No obstante, el servicio de seguridad estadounidense no ha confirmado ninguna investigación. "Todo se ha vuelto muy desagradable, pero los implicados en las películas confían en que todo esté bien, sólo es un ex miembro del personal enfadado", añadió la fuente.