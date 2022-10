El look de Sarah Jessica Parker del que habla todo Estados Unidos

La segunda temporada temporada de 'And just like that' ya está en marcha. Después de tanto esperar, el 'reboot' de 'Sex And The City' fue un verdadero éxito y es por eso que HBO Max y ya prepara su regreso junto a las protagonistas habituales y nuevos detalles.

El último capítulo de la primera temporada se emitió en febrero de este año, y la novedad por estas semanas fue la confirmación de una segunda season que ya comenzó a prepararse. Las grabaciones están en marcha y en breve se podrán seguir las aventuras de Carrie, el personaje estelar que encarna Sarah Jessica Parker, y sus amigas.

Si hay algo que siempre caracterizó a la serie, ya fuese con la icónica serie de los '00 como así también en este reboot, es su excelente calidad a la hora de mostrar vestuarios. Hablamos de looks sorprendentes y diseño de primera línea, y por estas horas llegaron imágenes de la nueva temporada que demuestran mantener la vara bien alta.

En la mañana del lunes 10 de octubre, Parker fue vista en un lugar en la ciudad de Nueva York con un conjunto completamente rosa. Como Carrie, llevaba un monocolor fucsia, compuesto por vestido, bolso y sandalias. El rosa, totalmente predominante de pies a cabeza.

Se trata de una combinación compuesta por un vestido de escote en 'V' con manga abullonada al que añadió un cinturón en un tono un poco más claro, unas sandalias de tacón sencillas y un bolso tipo limosnera con brillos. Un look que sorprendió bastante, teniendo en cuenta la predilección de Carrie por las arriesgadas mezclas de estampados que solía llevar en la serie original..

Subida a la tendencia Barbiecore, Parker demuestra que es un vestuario para cualquier edad, teniendo en cuenta la tonalidad elegida y obviamente sabiendo que su físico también es privilegiado. El fucsia, uno de los colores de la temporada, es tan llamativo como elegante en este tipo de atuendos apropiados para cocktail.

Entre las primeras imágenes que han salido a la luz también se incluyen unas pocas en las que Carrie y Franklin (el productor de su programa) aparecen abrazándose. Esta escena nos ha dado muchísimas ganas de saber qué pasará entre ellos en la nueva temporada después de ese inesperado beso que se dieron en el ascensor en el último episodio.

Definitivamente, tan radiante como siempre, Sarah revoluciona las redes y se convierte en tendencia con cada uno de sus looks y la expectativa por las grabaciones y el eventual lanzamiento de la segunda temporada de 'And just like that' crece.