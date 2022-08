Este es el cinto que Sarah Jessica Parker elige para diferentes looks

Sarah Jessica Parker adoptó el cinto de cuero negro con tachuelas preferido de Carrie Bradshaw en Sex and The City ¡y lo usa en diferentes looks! Para elegir y reciclar uno de sus accesorios preferidos, la actriz que seguirá interpretando a su icónico personaje en una nueva temporada de la serie “And Just Like That” combina su clásico complemento con diferentes estilismos.

Sarah Jessica Parker elige el mismo cinto con tachuelas para diferentes looks.

El cinturón con tachuelas de Carrie Bradshaw que Sarah Jessica Parker también elige va con prendas en colores llamativos y también con negro, y en vestidos y faldas largas y cortas. Y siempre combinado o estableciendo un intencionado contraste con el calzado.

Un look de primavera con el toque rockero que impone el cinto negro con tachuelas.

Cómo usar el cinto negro con tachuelas como Sarah Jessica Parker

“Hay piezas básicas que debemos tener para conformar un fondo de armario que sea inteligente y podamos sacarle el mayor provecho a lo largo de todo el año. Y en la lista de básicos es clave incluir accesorios en colores neutros, como el negro y el suela, en materiales como el cuero o símil, porque van con todo”, explica el diseñador y estilista Nacho Herdt (@nachoherdt).

Un vestido en color vibrante contrasta a la perfección con el cinto negro de cuero.

Y sobre el cinto estrella de Sarah Jessica Parker resalta su diseño ancho y su estilo con reminiscencias punk. Por eso indica que va tan bien con los outfits dramáticos y eclécticos de Carrie Bradshaw. Y, sobre todo, resalta una de las funciones clave del cinto. “Este tipo de accesorios es el ideal para todos los tipos de cuerpos ya que marcan la cintura y llevan la mirada hacia ese punto, además logra equilibrar las proporciones”, detalla Herdt.

Un look dramático y con estilo punk de Carrie Bradshaw.

El especialista destaca que Sarah Jessica Parker muestra cómo es posible utilizar este tipo de cinturones para hacer un juego de contrastes a través de tonalidades llamativas que van muy bien con el negro, o proponiendo un atractivo mix con textiles livianos que contrastan con la fuerza e impronta rocker del cinturón con tachas.

Sarah Jessica Parker combina su cinto preferido con abrigos en looks de invierno.

“En looks de primavera y verano Carrie Bradshaw y Sarah Jessica Parker juegan con el contraste del negro sobre colores vibrantes, y en las escenas y looks de invierno, usan abrigos gruesos, con mucho volumen. Y en este caso, este tipo de accesorios anchos, actúan como faja, resaltan la cintura y estilizan la figura”.