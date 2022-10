Cuál fue la famosa actriz que confesó haberle lamido los "pezones" a Robert De Niro

Aubrey Plaza contó una fuerte anécdota que vivió con uno de los personajes más reconocidos de Hollywood: Robert De Niro. La actriz de 38 años compartió película con el legendario actor en 'Mi abuelo es un peligro', una película del género comedia del año 2016.

Espontánea como se la conoce, la artista detalló una insólita situación que se dio durante el rodaje del film. Se mostró autocrítica aunque lo tomó con gracia, porque si bien explicó que le gusta mucho meterse en personaje, como parte de esto pudo haber ofendido a De Niro en el set de filmación de la comedia en la que eran pareja.

Lo concreto es que Aubrey aseguró que durante las grabaciones llegó a lamerle los pezones al actor para fastidiarlo. “Quedó un poco asustado”, comentó que le dijo un allegado a De Niro. La desopilante situación fue contada con mucho humor, ya que definitivamente había incomodado a Robert.

"Cuando él aparecía yo ya estaba en personaje. La única meta de mi personaje era tener sexo con el suyo. Por eso actuaba de manera muy extraña cuando estaba por comenzar el rodaje. No creo que él haya entendido que esa no era yo", recordó entre risas Plaza.

La actriz destacó que no tenía la posibilidad de conocer mucho más a su colega, y es por eso que quizá todo se tornó tan confuso para él. "No teníamos una relación fuera de las cámaras porque es De Niro. No tenía tiempo para conocerlo porque aparecía sobre la hora y no había posibilidad de conversar", dijo.

Está claro que esa fue la fórmula de Aubrey para romper el hielo y acercarse, ya que al no tener la posibilidad de compartir momentos previos con él y saltar rápidamente a una serie de escenas subidas de tono, decidió optar el camino de la improvisación y llevarlo a un nivel que asustó al veterano artista.

Luego Plaza contó que, durante un almuerzo con todo el equipo de la película, el extraño episodio seguía retumbando en la memoria de De Niro. "En un momento hubo un almuerzo de todo el elenco y no reconoció cuando estaba fuera de personaje. Luego de eso entendió lo que sucedía y fue todo normal. Hice muchas cosas cuestionables en esa película que no volvería hacer".

"Odio tener que planear una broma o una historia. A mí me gusta improvisar. Es por esto que la paso mal en los talk shows. Intento ser normal, pero no me sale", destacó la actriz, como parte de esa rienda suelta a que sus impulsos siempre sean el camino a seguir.