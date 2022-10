Además de House of the Dragon: otras series y películas donde encontrarás a Paddy Considine

House of the Dragon es la precuela de la famosa y popular serie Game of Thrones basada en los libros de George R. R. Martin. El final de GOT dejó muy desilusionados a sus fanáticos que tras ocho temporadas siguieron la conquista del trono. Esta nueva historia se sitúa 172 años antes y se centra en las disputas de la familia Targaryen. Precisamente Paddy Considine se puso en la piel del Rey Viserys Targaryen y tuvo una interpretación épica en el octavo episodio del programa que fue comentada muy positivamente.

Desde su estreno en el servicio de streaming HBO Max, las serie House of the Dragon se ganó el cariño de los fanáticos y al día de hoy se posiciona como el título más solicitado a nivel global. No solo por su historia, también por los personajes que con el paso de los episodios dejaron una huella en la audiencia, como es el caso de Viserys Targaryen. Su intérprete, Paddy Considine, fue uno de los favoritos en el capítulo 8 y las redes sociales se colmaron de mensajes positivos hacia él, hasta pidiendo un Premio Emmy en 2023. En el caso de que no lo conozcas demasiado, te compartimos cinco propuestas interesantes que protagonizó este gran actor.

Paddy Considine interpreta al Rey Viserys Targaryen en House of the Dragon.

1. Hot Fuzz

Nicholas Angel (Simon Pegg) es, sin duda alguna, el mejor policía de Londres. Sus detenciones superan en un 400% al segundo mejor agente del Cuerpo. Es tan bueno que, comparado a él, cualquier poli es malo. Por eso sus superiores deciden trasladarle a un lugar en que su talento no ponga a nadie en evidencia, a Sandford, un aparentemente adormecido y pacífico pueblecito.

2. The Outsider

El detective Ralph Anderson, está a punto de comenzar un nuevo caso: el cuerpo mutilado de un niño de 11 años ha sido encontrado en los bosques de Georgia y hay que aclarar lo sucedido. Ralph todavía está recuperándose de la muerte de su propio hijo, por lo que abordará el caso de forma poco convencional, contando para ello con la ayuda de una investigadora privada con misteriosas habilidades.

3. Una noche en el fin del mundo

Cinco amigos de la infancia se reúnen después de 20 años porque uno de ellos está empeñado en volver a probar suerte en un maratón alcohólico que nunca pudieron llegar a completar. Gary King, un cuarentón que todavía no ha conseguido superar la adolescencia, convence a sus cuatro reacios amigos y los arrastra a su pueblo natal en un desesperado intento por llegar al famoso pub “The World’s End”. Pero mientras intentan reconciliar el presente con el pasado, empiezan a darse cuenta de que la auténtica lucha debe librarse por el futuro, y no solo el suyo, sino el de toda la humanidad. Llegar al pub “The World’s End” es ahora el último de sus problemas.

4. The third day

Una serie que trata de un hombre que es arrastrado a una misteriosa isla frente a la costa británica. Allí encontrará a sus reservados habitantes y sus extraños rituales, donde la línea entre la realidad y la fantasía comienza a desdibujarse. La producción recibió grandes críticas y se llevó nominaciones a los BAFTA TV 2020, incluyendo mejor reparto.

5. Ya te extraño

La historia trata de dos mujeres que residen en Londres. Milly (Toni Collette) es la mujer que lo tiene todo: una carrera exitosa; un esposo estrella del rock y dos hermosos hijos, y su mejor amiga Jess (Drew Barrymore), que trabaja en un jardín comunitario; vive con su novio y desea desesperadamente un bebé. Su relación de amistad cambia después de que Milly sea golpeada con la noticia de que tiene cáncer de mama y necesita el apoyo de Jess que, a su vez, está embarazada. Jess intenta equilibrar su propia vida así como estar ahí para Milly. Pero sólo es cuestión de tiempo antes de que la presión les pase factura.