Karol G enciende las redes con un bikini que se llevó las miradas de todos

Una vez más Karol G demostró su gran popularidad en las redes sociales al realizar una publicación que se viralizó en el mundo virtual. La nacida en Medellín compartió una foto y un video donde además de presumir su impactante figura reveló cuál es su canción favorita.

Karol G realizó ambas publicaciones en sus historias de su cuenta oficial de Instagram. La primera de ellas es un video donde aparece ella luciendo un bikini de tonos claros y en donde se puede leer la frase "mi canción favorita". El tema musical que canta la colombiana de pelos rojos es su más reciente hit "Gatúbela".

La parte elegida por Karol G para compartir en sus estados dice así:

"Ojalá pueda' quedarte, ¡ay, papi!

Yo no ando con nadie, pero me tienen velá

Ya 'toy elevada, me siento gatúbela

Esto e' una foto porque yo no 'toy pintá

Y ese huerfanito necesita una mamá

¡Ay, qué rico!"

En el segundo estado de la mencionada red social Karol G compartió una foto de ella en primer plano por lo que su perfecta silueta se llevó las miradas de sus fans.

La foto que eligió Karol G para compartir en sus estados.

Karol G finalizó un tour de 30 presentaciones en diferentes ciudades de Norteamérica. Con varias fechas agotadas la bella artista demostró que es la cantante urbana más escuchada del momento. Además esto se vio reflejado en los Latin Billboard 2022 donde la Bichota se llevó tres estatuillas.