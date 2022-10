House of the Dragon: la escena improvisada que más conmovió de toda la serie

A contramano de todas las expectativas, House of the Dragon, la precuela de la popular Game of Thrones, se ganó el fanatismo de los espectadores desde el primer capítulo convirtiéndose en la serie más vista el día de su estreno. Los conflictos internos de la familia Targaryen lograron despertar el interés de muchos que, incluso, no vieron GOT. Lo cierto es que más allá del buen trabajo de producción, el casting es uno de sus puntos fuertes y, a dos semanas de finalizar, el programa nos acaba de regalar una de las escenas más emotivas con el detalle de que no estuvo pensada por sus realizadores sino que salió improvisada y encantó.

Esta escena fue la protagonizada por los dos hermanos Targaryen, quienes a través de un pequeño desliz con la corona real, dejaron en claro que a pesar de sus peleas y rencores pasados, aún guardan un cariño y respeto mutuos. Pero curiosamente, esa fue una escena completamente improvisada del episodio 8 de La casa del dragón.

La escena en cuestión comienza con el avejentado y enfermo Viserys (Paddy Considine) cruzando dificultosamente el inmenso salón del Trono de Hierro en aras de ejercer sus labores como rey y resolver una disputa familiar. Al llegar a la escalinata del trono, el monarca rechaza sin titubeos la ayuda de un soldado y se propone subir por cuenta propia. Sin embargo, sus cansados intentos le hacen tirar la corona; entonces su hermano Daemon (Matt Smith) se aproxima, alza la corona y ayuda a Viserys a sentarse en el trono, para finalmente colocar nuevamente aquella insignia real sobre su cabeza.

El octavo episodio de House of the Dragon fue el que más emocionó a la audiencia con la interpretación de Paddy Considine (Viserys).

De acuerdo a la directora del episodio, Geeta Patel, la situación de la corona caída y Daemon recobrándola no era parte del guion. Resultó ser algo completamente fortuito y que al final gustó no sólo a la realizadora, sino también a los dos actores involucrados. “Cuando estábamos filmando eso —creo que era el ensayo, el primer día—, la corona se cayó de la cabeza de Paddy; Matt la recogió y seguimos adelante”, comentó Patel en entrevista con EW. “No paramos [de filmar]. Hubo un descubrimiento allí de este momento. Entonces, los tres nos reunimos y ellos dijeron: ‘Sentimos esto. Esto se sintió como el punto de inflexión en nuestra relación’”.

Originalmente, La casa del dragón iba a incluir un discurso de Daemon durante la cena de los Targaryen que vemos en la segunda mitad del episodio 8. Sus palabras estaban dedicadas al rey, y aunque dicho momento sí se filmó, tuvo que suprimirse del corte definitivo por cuestiones de tiempo. De cualquier modo, Patel tenía clarísimo que si el objetivo consistía en evidenciar una fuerte conexión emocional entre ambos hermanos, aquella situación de la corona —aunque carente de diálogos— era más que suficiente.

En este episodio se improvisó la escena de la corona caída y como gustó tanto se la incorporó.

“Decidimos filmar de ambas maneras: con la corona cayendo y sin caer”, explicó la directora. “Cada vez que la corona caía, todos recobrábamos el aliento y al mismo tiempo pensábamos: ‘¿Tendremos algún lugar adonde ir para cuando lleguemos a la cena?’. Y en la edición descubrimos que el momento [clave] era en realidad la caída de la corona, al menos en mi mente. Luego, cuando llegas a la cena, ese es más un momento consecuente”.

Pasaron seis años entre el capítulo 7 y el 8. Los hijos crecieron y nacieron muchos otros.

Y agregó: “Yo estaba muy agradecida de que ocurriera el accidente; que la corona se cayera porque resultó ser, al menos para mí, un momento de bastante peso y un punto de inflexión para una historia que había comenzado en el piloto”. Además, a ojos de la realizadora, esa escena improvisada de La casa del dragón era la manera en que Daemon decía a Viserys: “Oye, quiero tu corona, pero al final te voy a poner la corona en la cabeza y te ayudaré a llegar a tu trono”.