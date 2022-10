El verdadero motivo por el que Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz no tienen hijos

Dabiz Muñoz y Cristina Pedroche explicaron por qué aún no tienen hijos juntos. El famoso chef español lo hizo en el marco de El Novato, el nuevo programa de entrevistas que conduce Joaquín Sánchez por Antena 3.

Él es un reconocido chef de vanguardia y ella una famosa presentadora de televisión. Dabiz Muñoz y Cristina Pedroche se encuentran casados desde el 2015 y juntos forman una de las parejas más adorables de los medios españoles.

El cocinero de 42 años pasó de visita por El Novato, el programa de entrevistas que encabeza Joaquín Sánchez, y no dejó tema sin hablar. Acerca de su vida privada, hizo mención de su pareja y también explicó por qué aún no tienen hijos juntos.

“Es verdad que yo ya empiezo a ser mayor, pero Cristina es muy joven todavía. No he renunciado a ello, simplemente es que pienso que no es el momento”, explicó el chef refiriéndose a la diferencia de edad que tiene con su pareja (Pedroche cumple 34 años el 30 de octubre).

“No tengo claro que haya renunciado”, agregó Muñoz. De acuerdo con sus palabras, tanto él como su esposa creen que no es el momento, y la actividad profesional de cada uno sería la principal explicación de esto.

Por otra parte, Dabiz también dijo que ambos saben muy bien que para traer un hijo al mundo es preciso que lo encaren juntos, es decir, renunciando cada uno a ciertos aspectos de sus profesiones.

Cristina Pedroche y sus palabras acerca de la maternidad

En una entrevista que brindó hace unos meses, Cristina Pedroche se refirió a la posibilidad de tener hijos con las mismas ideas que su esposo, el cocinero Dabiz Muñoz.

En primer lugar expresó que la gente “es muy pesada”, en relación a todas aquellas personas que le preguntan cuándo piensa convertirse en madre. Dabiz Muñoz y Cristina Pedroche, juntos en Chiapas, México.

Pedroche dejó bien en claro que no es que no quiera ser madre, sino que considera que este no es el momento apropiado. Y siguiendo esta línea, aprovechó para transmitir un mensaje acerca del mandato que impera sobre las mujeres respecto a que deben tener hijos para realizarse.

“Ser madre no me va a hacer ser mejor mujer, ni me va a completar. Hay mujeres a las que quizás sí, y respeto su opinión. Pero también estaría bien que se respetara la mía”, dijo para finalizar.

¿Qué opinas? ¿Estabas al tanto de todos estos detalles vinculados a la vida privada de Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz?