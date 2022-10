Este es el actor de Deadpool que acusó a Ryan Reynolds de maltrato

No es una obligación establecer una amistad con todos los integrantes del set de filmación, pasa en la vida, pasa también en el trabajo. Pero sí sería ideal el trato cordial para pasar las jornadas lo más amenas posibles. Parece que esto no fue posible durante la grabación de la segunda entrega de Deadpool ya que uno de los actores se quejó del maltrato que recibió por parte de su protagonista, Ryan Reynolds.

Deadpool es probablemente la franquicia que le dio a Ryan Reynolds un salto de calidad en el mundo de los superhéroes donde el actor había fracasado interpretando a Green Lantern para DC Comics. El Mercenario Bocón es un personaje muy particular que suele romper la cuarta pared para hablar con la audiencia así como también usar un humor bastante subido de tono que puede incomodar a algunas personas.

Estamos hablando de T.J. Miller que en Deadpool y su secuela interpreta a un amigo de Wade que sirve de relieve cómico para muchas escenas que comparte junto a Ryan Reynolds. El nombre del personaje es Weasel y fue bastante importante en las dos entradas del Mercenario Bocón pero todo parece indicar que el intérprete no regresará para una tercera parte.

Hablando con The Adam Carolla Show T.J. Miller dijo que trabajar junto a Ryan Reynolds “fue terriblemente malo” diciendo que la estrella de Hollywood en realidad lo agredía a él personalmente y no a su personaje: “Él me dijo: ‘¿Sabes qué es lo mejor de ti, Weasel? Que no eres la estrella, pero sí la exposición suficiente para que sea divertido, podamos irnos y luego volvamos a la película de verdad ‘”.

T.J. Miller aseguró que Ryan Reynolds actuó de esa manera ofensiva porque verdaderamente estaba convencido de ser más gracioso y tener un rodaje más importante en Hollywood que su compañero de trabajo. “Ese es el motivo por el que dijo eso”, remarcó Miller. “Porque no soy tan divertido como él, ¿verdad? Ni tampoco he estado en tantas películas como él”, aseguró.

T. J. Miller acusó a Ryan Reynolds de maltrato en el set de Deadpool.

El intérprete de Weasel en Deadpool afirmó que no volverá a trabajar en la franquicia y agregó que Ryan Reynolds es “una persona insegura” que se le subió la fama tras el éxito de la primera entrega del personaje de Marvel. “Creo que después de hacerse súper famoso con la primera película, las cosas cambiaron un poco. Creo que él dijo: ‘¿Ven? ¿Vieron? Eso es lo que soy capaz de hacer'”.

Hace unos días y ya con Deadpool confirmado para debutar dentro de lo que se conoce como el Universo Cinematográfico de Marvel, Ryan Reynolds compartió un video en el que le ofrece a Hugh Jackman regresar como Wolverine y el actor australiano acepta. ¿Habrá lugar para Weasel en la tercera entrega del Mercenario Bocón? Por lo menos con T.J. Miller prestándole el cuerpo parece algo definitivamente dudoso.