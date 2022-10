El actor chileno Cristián de la Fuente estuvo envuelto en una polémica hace unos días atrás, debido a un video que circuló donde se lo veía junto a una mujer que no era su esposa Angélica Castro. El también conductor decidió hacerle frente a la situación pidiendo disculpas y dejar en claro que se siente arrepentido por lo ocurrido. Esto sorprendió a todos, ya que es sabido que su matrimonio de más de dos décadas con la actriz y empresaria, es uno de los más sólidos del mundo del espectáculo y con una historia de amor de varios años más.

La historia de amor de Cristián de la Fuente y Angélica Castro

Cristián y Angélica se casaron en 2002, sin embargo, ya se conocía desde hace varios años atrás. “Nosotros nos conocimos muchos años antes de empezar a salir. Cuando yo empecé a trabajar en “Canal 13” en Chile ella ya trabajaba ahí, éramos compañeros de trabajo, nos veíamos en los sets, entonces nos conocemos desde hace veinticinco, casi treinta años”, recordó el actor en una entrevista en 2019.

Cristián y Angélica primero fueron amigos y compañeros de trabajo.

Según contó el chileno, en ese momento solo eran amigos ya que ambos tenían sus respectivas parejas. “Ella tenía novio y no me daba bola. Éramos compañeros y estudiamos actuación también juntos en el canal y nos tocaban muchas cosas de trabajo juntos, pero nos llevábamos muy bien, más como amigos”, agregó Angélica en su momento.

Recién tiempo después, cuando se fueron a vivir a Estados Unidos, su relación de amistad se transformó en amor. “Yo me fui a vivir a Los Ángeles, y ella no lo quiere aceptar, me fue siguiendo. Después de estar en Los Ángeles dos años, nos encontramos en mi casa por casualidad, ella iba a buscar a un amigo que estaba en mi casa sin saber que era mi casa. Ahí nos quedamos conversando”, recordó Cristián.

Cristián y Angélica con su hija Laura, quien hace unos días cumplió 18 años.

Cuando volvieron a reencontrarse, Cristián estaba de novio con una estadounidense, pero decidió seguir el consejo de su mamá. “Dije: ‘Mi mamá puede tener razón’. Y yo como entre en serio y en broma le dije a Angélica si tú terminas con quien estás saliendo yo termino con la gringa y nos casamos”, contó.

Luego de un breve tiempo de estar saliendo, Cristián le propuso matrimonio a Angélica y se casaron. Fruto de ese amor, dos años después de pasar por el altar, nació Laura, única hija de la pareja y que hace unos días cumplió 18 años.