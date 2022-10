Así fue el día en que Raúl Velasco terminó completamente ensangrentado sobre el escenario

Raúl Velasco fue uno de los hombres más poderosos del mundo del espectáculo latinoamericano. Su programa “Siempre en Domingo” sirvió de plataforma para lanzar la carrera de innumerables artistas a nivel internacional, así como también de sepultar a otros tantos músicos. Es sabido que el polémico conductor era una persona extremadamente exigente y estaba en todos los detalles referidos a su show, sin embargo, en algunas ocasiones sufrió sobresaltos en pleno vivo, como la vez que terminó totalmente ensangrentado sobre el escenario luego de sufrir un accidente.

Sin precisar la fecha del hecho, la periodista de espectáculos, Martha Figueroa, quien durante la década de los 80’ fue una de las colaboradoras más cercanas al presentador, relató una anécdota ocurrida en un teatro, cuando luego de pasar distintos artistas, se bajó el telón del escenario que le provocó una importante herida a Velasco.

Tras el accidente los presentes llegaron a pensar que Raúl Velasco había perdido la vida.

“Cuando yo trabajaba con Raúl Velasco, hace tres mil años, estábamos en el Teatro de la Ciudad, que es muy bonito, pero ya tiene sus años y tiene esos telonsones de tela gorda, ya sabes, de esos como de terciopelo con olas. Entonces, al final tienen un tubo para que caiga todo ese telerio y caiga parejito. Cuando sale el señor Velasco con su trajecito blanco y sus tarjetas y suben el telón le dan el jalón para que se desatorara el tubote y éste le dio un tubazo", señaló Martha Figueroa.

A pesar de haber perdido el conocimiento y quedar completamente ensangrentado sobre el escenario, fue un accidente con suerte.

Así fue que, según Figueroa, tras recibir el golpe, Raúl Velasco quedó inconsciente y completamente ensangrentado sobre el escenario. Incluso, llegaron a pensar que el conductor había perdido la vida. "Vemos que cae al suelo y le empieza a salir de la cabeza sangre. No sabes el gritadero, porque dijimos: 'ya se lo levantó el señor', no sabes qué susto. Todo el mundo un corredero en el Teatro de la Ciudad porque estaba bañado de sangre. No sé cómo se salvó, pero sé que lo que pasó es que tomaba un anticoagulante por lo que tenía del corazón y el caso es que por eso sangraba más de lo normal, pero no sabes el susto", finalizó la periodista de espectáculo.

Afortunadamente, aquel accidente no pasó más allá de una importante herida y el conductor de “Siempre en Domingo” pudo continuar con su trabajo de manera normal.