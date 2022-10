Leonardo García revela cuales fueron los motivos por los que se alejó de su padre Andrés

Es sabido que el estado de salud del ex galán de telenovelas Andrés García es delicado. Con respecto a esto su hijo, Leonardo García, ha salido a hablar revelando también cómo es la relación que tiene con el actor.

Los rumores que dicen que Leonardo García no está interesado en la salud de su padre y que la esposa de Andrés García quiere apartar a sus hijos para quedarse con la herencia, hicieron que el hijo del protagonista de “Pedro Navaja” se pronuncie ante esto y revele cuales fueron los verdaderos motivos por los que se alejó de su padre. “Los chismes de este tipo, yo me alejo, yo soy actor y yo sé lo que hago, yo no me meto en los chismes amarillistas, en el que él dijo, no dijo”, declaró Leonardo.

Leonardo García dijo que la relación con su padre es cercana.

Leonardo García dejó claro que la relación que tiene con su padre es cercana pues se ha mantenido al tanto de que su salud no es óptima. “Nos ha alarmado a todos, claro que no me gusta verlo, cuando se pone mal, claro que no me gusta verlo”, dijo Leonardo.

Aprovechó para dejar claro que él ha visitado a su papá en el hospital, sin embargo, explicó que muchas veces el carácter de Andrés García es muy fuerte y no quiere ser visitado. “Entonces cuando puedo y él quiere con mucho gusto, pero su carácter es fuerte y a veces no quiere”, reveló Leonardo. Asimismo, retomó el tema de la herencia aclarando que a él no le importa la decisión que tome su papá.

Por su parte, Andrés García dijo que a su hijo Leonardo no le interesa como está de salud.

Andrés García confiesa que su hijo Leonardo no tiene interés en su estado de salud

A pesar de que Leonardo García a dejado claro que sí está al pendiente de su papá en estos días en los que su estado de salud es bastante crítico, el actor Andrés García en una entrevista declaró que Leonardo no tiene interés sobre su estado de salud. Además, dijo que ninguno de sus hijos ha estado cerca él ni se ha mantenido al tanto de cómo es que ha ido evolucionando de sus problemas causados por la cirrosis y la médula espinal.

En el programa matutino “Hoy”, se compartieron las más recientes declaraciones de Andrés García acerca de su hijo Leonardo García, donde aseguró que a “Leonardo le vale m…”. Sin embargo, Leonardo aclaró que él ha querido acercarse pero muchas veces no pudo debido al temperamento del actor.