La rutina de Jennifer Lopez para lucir una piel suave y sana como la de ella

Jennifer Lopez tiene una piel joven y sana que cualquiera desearía, y no es solo producto de su genética, sino también de cuidado personal. A través de sus redes sociales, JLo nos mantiene al tanto de su vida profesional y personal, además de compartir sus rutinas de ejercicio, alimentación y cuidados de “skincare” para mantenerse espectacular.

Una de las rutinas que tiene JLo consta de tres pasos y un poderoso consejo, que dejarán tu piel perfecta como la de ella.

Además, Jennifer Lopez aconseja dormir ocho horas diarias.

Limpia tu rostro

Por las mañanas y por las noches debes asegurarte de limpiar tu rostro para deshacerte de los restos de maquillaje y suciedad acumulada. Puede parecer simple pero es un importante paso que te ayuda a mantener la piel saludable. Por otro lado, JLo también recomienda usar filtro solar todos los días, ya que la actriz asegura que ella ha logrado mantener su piel de esta manera gracias al uso del bloqueador solar desde muy joven.

Usa sérum

Este producto cosmético tiene una fórmula muy concentrada que le aporta un suplemento nutricional de vitaminas a tu cutis, así que puedes usarlo luego de lavar tu cara por la mañana y antes de dormir, después de haberte sacado todo el maquillaje y las impurezas. Además, JLo recomienda darte un masaje en la cara luego de aplicarlo para que los ingredientes penetren mejor y dejar que seque por un momento antes de aplicar otro producto.

JLo utiliza sus redes sociales para compartir sus rutinas de belleza.

Usa crema de noche

La piel se regenera durante las horas de sueño, por eso es importante darle los cuidados que necesitas para que se nutra y mantenga joven por mucho más tiempo. Busca un producto ideal para tu tipo de piel y adóptalo como parte de tu rutina de “skincare” así como lo hace JLo.

Dormir ocho horas diarias

Además de los cuidados propios de la piel, JLo aconseja dormir ocho horas diarias, cosa que ella realiza conminando su agenda profesional y personal. "El consejo número uno es siempre dormir lo suficiente. No puedo enfatizar esto lo suficiente. Me encantaría dormir nueve o 10 horas, pero de cualquier manera, siempre me aseguro de dormir por lo menos ocho", aconseja Jennifer.