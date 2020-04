Atentos: ¿Cuándo llegará The Last of Us Parte II?

El lanzamiento de The Last of Us Part 2 ha quedado pospuesto a consecuencia de la pandemia del Covid-19, pese a que, como explicó Naughty Dog, el desarrollo estaba prácticamente terminado. "Nos hemos enfrentado a la realidad de que debido a logística más allá de nuestro control no podríamos publicar The Last of Us Part 2 para nuestra satisfacción. Queremos estar seguros de que todos comienzan a jugar a The Last of Us Part 2 al mismo tiempo, asegurando que estamos haciendo todo lo posible para preservar la mejor experiencia para todos. Eso significa retrasar el juego hasta que llegue un tiempo en el que podemos resolver estos problemas logísticos", dijeron entonces. Ahora, Neil Druckmann, director creativo del título, indica que están valorando diferentes opciones para el lanzamiento del juego.

Druckmann ha explicado que en Naughty Dog están considerando "todo tipo de opciones" para lanzar el juego "lo antes posible". Eso sí, lo que quieren es conseguir una situación que pueda ser equitativa para todos los jugadores y ha dicho explícitamente que quiere evitar una situación en la que "una parte del público" consiga el juego antes, como ha sucedido con Final Fantasy VII Remake.

Están valorando opciones y reaccionando a lo que sucede

El juego estaba previsto para llegar en mayo y lo cierto es que todavía no descartan lanzarlo entonces. "No se ha tomado una decisión final por el momento. Ahora mismo estamos reaccionando a los hechos", señala Druckmann.

Entre los retos identificados está conseguir que el juego llegue a la gente en formato físico y que haya suficiente estructura de internet en los mercados donde no haya opción de lanzarlo en ese formato.

"Este es un juego global que gente de todos los países está esperando y queremos asegurarnos de que la situación es justa. Si el juego llega solamente a una pequeña parte de la gente, ¿qué pasa con todos los que no lo puedan conseguir?", se pregunta Druckmann.

Piensan también en el bienestar de los trabajadores

"Estamos valorando todo tipo de opciones. ¿Cuál es la mejor manera de que el juego llegue a todos los aficionados lo antes posible? Nos va a llevar tiempo adaptarnos y ver qué pasa con el mundo, pues las cosas cambian de un día para otro".

El equipo lleva ya semanas trabajando desde casa en el videojuego, pero también han indicado a los desarrolladores que durante la cuarentena pasen tiempo con su familia, incluso si eso supone un retraso en el juego, para conciliar mejor vida y trabajo durante la situación actual. "Si nos llegamos a la fecha, no llegamos. Ya veremos qué hacemos, pero lo primero son los trabajadores", ha dicho Druckmann.