El registro minero de Irrigación sorprendió a propios y extraños: ¿qué pasó?

Sorpresa. Esa es la palabra que se puede usar para referirse a la creación del Registro Único Minero, RUM, por parte del Departamento General de Irrigación, DGI. El RUM establece las tarifas que aplicará de ahora en más ese organismo descentralizado a la actividad, según su etapa de desarrollo y su categoría. La medida sorprendió a propios y extraños, porque -por ejemplo- de un momento a otro, los propietarios de los 34 proyectos de MDMO se encontraron con la aplicación de un canon que supera los $26 millones y nadie sabe explicarles por qué no se les anticipó.

La razón por la que no se les avisó es simple, porque nadie en el entorno que se relaciona con ellos sabía que Irrigación iba a crear el registro y fijar esas tarifas. Por ahora se desconoce quienes sabían y quienes no, pero todo el mundo evita el tema hasta que se puedan sentar a la mesa con el titular del organismo, Sergio Marinelli.

Se trata de una sorpresa que seguramente no cayó bien, porque contrasta con el trabajo que está haciendo el Ejecutivo para simplificar procesos y fomentar la inversión en exploración, para lo cual se diseño MDMO. Para la etapa de exploración de cobre (que es el caso de los 34 proyectos de MDMO) se fija un canon anual de $26.730.000, lo que deben sumar a los costos de la prospección en sus proyectos. La sorpresa es mayor, porque en la exploración inicial el consumo de agua es casi sólo de consumo humano y en la avanzada es muy bajo.

De hecho, hablando del fomento a la exploración, sólo hace algunos días en Runrún Energético se destacaba la preocupación que manifestaba el Directorio de REMSa, la minera estatal de Salta, por el arancel cero que estaba aplicando Mendoza para fomentar la exploración minera. En ese sentido, Alberto Castillo, titular de la empresa, aseguró que la actividad minera de su provincia enfrentaba una creciente competencia a nivel nacional. “Mendoza, además, tiene un proceso de análisis de impacto ambiental mucho más rápido. Están jugando fuerte y esto implica una disputa significativa para seguir captando inversores”, dijo Castillo, que además aseguró que "los proyectos se están peleando por ir a Mendoza”.

Sin embargo, el costo cero que menciona el salteño ya no es tal, porque a los costos base de sus operaciones, las empresas junior que vayan a hacer prospección, deberán sumar unos US$23.000 para cumplir con el pago anual de este canon. Por eso la sorpresa que generó el nuevo canon, que venía incluido en el articulado de la Resolución N°555 que corresponde al Presupuesto 2025 del DGI, porque aparece como una señal contradictoria en un momento clave.

Otra duda que surge es la calificación que hace la DGI para considerar los cobros, no por el tema de los montos, sino porque utiliza el término "riesgo de afectación del recurso hidrico", lo que no termina de explicarse bien en el documento. En ese caso, "propios y extraños" también esperan que se aclare específicamente a qué se refiere el organismo con el uso de esos términos.

El canon y el avance de MDMO

Mientras aún esperan más detalles de la decisión de Irrigación, los 34 proyectos de MDMO se encuentran en proceso para presentar el plan de manejo de sus proyectos. Esto considera el detalle de los trabajos que realizarán en terreno durante la temporada, cumpliendo con los procedimientos que indica la DIA que se les aprobó en noviembre. Es decir, deben informar qué tipo de relevamiento harán en el terreno, detallando cantidad de personas y equipos que recorreran los proyectos.

Los propietarios de los proyectos deben avisar con anticipación de sus planes y luego podrán ingresar al terreno a tomar muestras. En ese contexto, fuentes del sector señalaron que Kobrea, la compañía canadiense que adquirió siete proyectos en MDMO (de los cuales dos fueron aprobados en la primera tanda del distrito), es la que más avances está realizando y serían los primeros en hacer prospección. El proyecto con el que iniciarán los trabajos es El Perdido y la misma compañía manifestó que "la intención es dar seguimiento a las actividades de exploración iniciales completadas por operadores anteriores". Este proyecto lo negociaron con los mendocinos de Agaucu, la compañía que mayor cantidad de información tiene en sus proyectos dentro de MDMO.

Mientras algunos avanzan más rápido, también están los que están siendo "empujados" para que agilicen los procesos establecidos en la DIA y no pierdan la temporada de exploración, la cual es limitada en la zona de montaña en el sur provincial.

En paralelo a todo el proceso, las empresas esperan mayor información sobre el RUM, porque un pago de US$23.000 desde una etapa de exploración inicial (como la que llevarán adelante las empresas junior que hagan prospección en MDMO) no es menor, especialmente si consideramos que los períodos de exploración en el sur mendocino son muy acotados por la cuestión meteorológica.

Por ejemplo, una empresa que comience ahora a hacer prospección, probablemente sólo tenga tiempo para tomar algunas muestras o, en el mejor de los casos, hacer algo de geofísica. Luego, aproximadamente en marzo o abril, tendrán que detener su trabajo hasta que la meteorología diga que pueden volver a explorar a finales de año o inicios del 2026. Esto la obliga a pagar dos períodos sin certeza alguna de la recuperación de la inversión.

Por eso, el canon aparece como un costo que no resulta menor para empresas pequeñas, para el corto período y para el nivel de consumo. A eso, debemos sumar que la estadística es cruel en el inicio de los procesos mineros y estadísticamente es altamente probable que la mayoría de los que empiecen esta aventura no recuperen su inversión. Entonces, cualquier costo cuenta a la hora de los cálculos finales, porque de no tener buenos resultados estos nuevos canones sólo aumentarán el nivel de posibles pérdidas.

El caso de Mendoza llegó hasta Chile

El fomento a la exploración minera en Mendoza, a partir de la preocupación en Salta, también llegó a Chile, donde los expertos analizaron el posible impacto de las políticas de fomento de la exploración con aranceles cero o más bajos. Chile País Minero , indicó que " iniciativas como la de Mendoza, que anunció la eliminación de costos asociados a la exploración minera, están diseñadas para atraer capital extranjero, especialmente en proyectos junior que buscan nuevos yacimientos para explotar en el mediano y largo plazo".

El medio especializado resaltó las declaraciones de Manuel Viera, presidente de la Cámara Chilena de Minería, quien dijo que "las regiones mineras de Argentina tienen una política de Estado procrecimiento, atrayendo nuevos inversores. Esto define el futuro de la minería a largo plazo”. Por su parte, Patricia Esparza, académica de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad de las América, UDLA, complementó esta visión al señalar que los inversionistas internacionales son particularmente sensibles a los impuestos y aranceles. Alertó que en Chile deben estar atentos, porque “la pérdida de inversiones también afecta a los servicios complementarios que generan empleo y proveen flujo económico a las familias en las regiones”.

La pregunta que surge ahora es cuánto puede golpear la medida de Irrigación al impulso exploratorio que dio el Gobierno de Mendoza en el último año.