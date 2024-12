El proyecto de cobre Los Azules recibió la aprobación ambiental ¿y ahora qué sigue?

Llegó el día. El Proyecto para extraer cobre Los Azules, de la empresa canadiense McEwen Copper, recibió hoy la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de manos del gobierno de la Provincia de San Juan. Este proyecto cuprífero, ubicado en el departamento Calingasta, es el segundo que aprobó el orreguismo en su casi año de gestión. El otro es Hualilán (Golden Mining), el proyecto aurífero que recibió su DIA hace casi cuarenta días atrás.

El equipo de la compañía que tiene a cargo el proyecto hace tres años - McEwen Copper, que es subsidiaria de McEwen Mining y posee, desde hace una década, este único activo de metal rojo en Argentina-, dio la noticia hoy en conferencia de prensa. Previamente lo hizo el propio gobierno sanjuanino que, sin dilatar el anuncio, quiso dar la primicia.

El Informe de Impacto Ambiental de Los Azules estuvo en evaluación durante veinte meses y el documento final tiene 95 requerimientos ¿Qué son los requerimientos? son peticiones que hace la Comisión Interdisciplinaria de Evaluación Ambiental Minera (CIEAM) cuya finalidad es mejorar el Proyecto. No son sugerencias, sino que deben cumplirse. La empresa lo que puede hacer, una vez que los revisó, es pedir aclaraciones o adecuaciones a la autoridad minera provincial a través de un recurso de reconsideración.

Según dijo a este medio el gerente General del Proyecto Los Azules, Michael Meding, una vez que revisen la DIA detenidamente la pondrán a disposición de quienes quieran acceder a ella, aunque no está definido todavía de qué manera.

Lo que tiene un avance del 80%, y que tiene a profesionales de cabeza para llegar a término, es el Estudio de Factibilidad Técnica y Económica que vendría a ser como la ingeniería más general del proyecto que, con los determinantes de viabilidad técnica sostenibilidad ambiental y rentabilidad económica financiera, permite definir la mejor alternativa para echarlo a andar. La intención de McEwen Copper es tenerlo listo lo antes posible dentro del primer semestre del 2025. Dicho estudio comenzó hace dos años y contiene unos 30 capítulos que se hacen en paralelo y no se terminan al mismo tiempo. De más está decir que, ahora con la DIA sobre el escritorio, vendrá la etapa de gestión de los permisos sectoriales.

“Estamos diciendo que vamos a publicar el estudio de factibilidad en el primer semestre del próximo año y para llegar a eso hay que tener toda la información técnica hacia febrero para luego terminar de escribir el documento. Lo más extenso que vamos a tener son los trabajos de geotécnica, hidrología e hidrogeología, y esos se van a alargar seguramente hasta febrero del 2025. La factibilidad es necesaria para hacer una oferta pública inicial, para poder aplicar a fondos internacionales de desarrollo, es una herramienta esencial para futuras discusiones especialmente para la oferta pública”, precisó Meding, vicepresidente y gerente General de McEwen Copper.

Dicho en criollo, con esto se podrían conseguir los billetes necesarios para la construcción y puesta en producción. Por ahora, Nuton, que es un brazo de Rio Tinto, la segunda empresa minera mundial, y Stellantis, el cuarto fabricante de automóviles del planeta, son los partners de Los Azules que requiere de una abultada billetera con US$ 2.500 millones. Esta cifra podrá ser, o no, la definitiva y quedará más clara en la factibilidad.

“Si bien Los Azules es mucho más económico que otros proyectos similares en términos de tamaño, igual es un monto grande más siendo Argentina. Una cosa es financiar exploración, que hemos hecho muy exitosamente en los últimos tres años, y otra cosa es financiar ingeniería y construcción de un megaproyecto”, comentó Meding. La producción promedio de Los Azules (procesará 120.000 toneladas diarias) rondará las 155.000/162.000 toneladas por año, pero los dos primeros años produciría entre 182.000 a 192.000. Los Azules recibió luz verde.

¿Qué está costando más para completar la factibilidad? “Lo más difícil es hacer los trabajos en el poco tiempo que hemos previsto. Son trabajos de investigación en sitio, hacer los trabajos de hidrología y viendo los resultados, tal vez reviendo algunos tests e información que, cuando uno hace los trabajos, no se da cuenta que podría ser útil para mejorar el resultado. Se planifica A y después en la naturaleza es B y, tal vez, sería bueno tener más tiempo para hacer muchos más trabajos. Se pueden hacer estudios a la perfección o se hace lo que piden los estándares internacionales en NI 43-101 (Canadá) y SK-1300 (USA), y nosotros trabajamos con los estándares para cumplir con lo que hemos previsto”, dijo el alemán Meding.

El ejecutivo dijo que antes de comenzar a confeccionar el estudio de factibilidad, el equipo estuvo abocado a la Evaluación Económica Preliminar (Preliminary Economic Assessment), que quedó lista en junio del año pasado, y de inmediato iniciaron los trabajos de factibilidad. El líder de la consultoría que le dará el sello final a este estudio es la empresa americana Samuel Engineering que tiene su sede en Denver, Colorado.

“Nuestro principal objetivo es la factibilidad y luego viene la exploración porque creemos que pueden existir posibles yacimientos dentro de las propiedades que tenemos, pero tenemos que constatarlo. Los Azules ya es un buen Proyecto, pero podría mejorar aún más siendo multigeneracional”, indicó Michael Meding. La exploración que menciona el ejecutivo es adicional a los trabajos del Estudio de Factibilidad y hacerla dependerá de fondos que en este momento no tienen.

“Estamos averiguando cuántos metros y qué puntualmente vamos a hacer. Nosotros estamos financiados para la factibilidad, y luego debemos tener nuevo financiamiento para la ingeniería de detalle y otros trabajos de exploración. En este momento, estamos en una ronda de financiamiento y hemos obtenido US$ 56 millones de los US$ 70 millones que nos propusimos y con esos cincuenta y seis llegamos a término. Nos faltan US$ 14 millones y hay que tenerlos para pensar en una campaña de exploración. Estamos buscando fondos para una campaña interesante de exploración y empezando a buscar el financiamiento para la ingeniería de detalle”, comentó Meding a Mdz Online.

La ingeniería de detalle costará unos US$ 80 millones y, ahora con la DIA en la mano, lo idea sería tener esos dólares en abril o mayo del 2025. Para la posible exploración se necesitan entre US$ 5 y US$ 15 millones, dependiendo del tipo de campaña que quiera y decida hacer la compañía.

Pasos a seguir

Las tareas que se están haciendo en esta campaña de Los Azules son las que quedaron de la anterior y la complementan., es decir, unos 7.700 metros de perforación (hidrológicas, hidrogeológicas y geotécnicas). Equivale a un poco más del 11% de los 70.000 metros que se hicieron en la campaña pasada.

“El volumen de los trabajos es menor, pero requieren muchos equipos. En este momento ya tenemos seis maquinas en sitio y estamos hablando de un total de 500 personas que trabajan en esta campaña. Si se compara lo que estamos haciendo ahora con lo que hacen otras empresas mineras es una campaña grande. De hacer exploración, recién se podría en febrero o marzo y, considerando el clima favorable en otras campañas, podríamos trabajar en Cordillera hasta junio, dependiendo de la aparición de las nevadas. En la campaña pasada hubo más de 1000 personas trabajando y se invirtieron unos US$ 70 millones, solo en perforación y servicios asociados. No incluyó la construcción del campamento con 156 camas que costó US$ 10 millones. La del 2022 fueron 39.000 metros y solo por perforación y servicios asociados debería haber estado alrededor de US$ 40 millones. Hasta el momento tenemos perforados más de 190.000 metros en total y unos 124.000 fueron en los últimos dos años y medio. La cuenta seria 70.000 metros la campaña pasada, 39.000 la anterior y 13.500 la primera campaña desde que yo me hice cargo”, precisó Michael Meding.

Desde que McEwen Copper se hizo cargo del Proyecto Los Azules se invirtieron más de US$ 400 millones. Estos 7.700 metros se harán precisamente para la factibilidad, de los cuales 4.000 metros serán solamente para confirmar que no hay mineralización donde se ubicará la infraestructura.

El comunicado oficial

Horas antes de la conferencia de prensa que organizó la compañía, el gobierno sanjuanino difundió el siguiente comunicado de prensa.

El Gobierno de San Juan otorga la Declaración de Impacto Ambiental para el proyecto Los Azules

El Gobierno de San Juan anunció hoy la aprobación del Informe de Impacto Ambiental para la etapa de explotación del proyecto cuprífero Los Azules, ubicado en el departamento Calingasta, con el otorgamiento de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) correspondiente. Este logro marca un avance significativo para la minería responsable en la provincia y refuerza el compromiso con la evaluación técnica rigurosa y la protección ambiental.

El proceso comenzó en abril de 2023, cuando la empresa McEwen Copper a través de su subsidiaria local Andes Corporación Minera S.A., presentó el Informe de Impacto Ambiental (IIA) para la etapa de explotación del proyecto.

El gobierno de la provincia en conjunto con el resto de los integrantes de Comisión Interdisciplinaria de de Evaluación Ambiental Minera (CIEAM) realizó la evaluación técnica del IIA priorizando el intercambio ágil de información y la revisión exhaustiva de dicho informe. Esto permitió que las observaciones y requerimientos fueran resueltas con rapidez, culminando en la elaboración del Informe Final Único (IFU) en menos de un año, hecho sin precedentes en evaluaciones anteriores.

Este proceso de evaluación, que estaba demorado, fue desarrollado con altos standares técnicos y en tiempos razonables por la actual gestión. De esta manera el gobierno de San Juan pone en práctica su compromiso con el desarrollo de actividades productivas generadoras de empleo en la provincia controlando de manera rigurosa y ágil los procesos de inversión.

Los aspectos clave de la DIA

La Declaración de Impacto Ambiental representa la aprobación ambiental del proyecto, habilitando su construcción y futura operación, siempre bajo el estricto control de la Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero, a través de la Policía Minera.

Con esta aprobación, el proyecto Los Azules no solo se convierte en el segundo proyecto de cobre en obtener su DIA en la provincia, sino en el primero bajo esta gestión, destacándose por la celeridad y rigurosidad de su proceso de evaluación, finalizado durante el primer año de gestión. Este hito ratifica la posición de San Juan como líder en minería responsable, generando empleo y oportunidades para el desarrollo sustentable en la región.