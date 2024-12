Por qué el potencial minero de Mendoza y sus pares de la Mesa del Cobre genera interés en Europa

Hace algunas semanas uno de los impulsores del Plan Pilares estuvo en España comentando el modelo que se espera aplicar en Mendoza ,con la minería como motor de desarrollo. Ahora, Alfredo Cornejo y los gobernadores de la Mesa del Cobre participaron de un encuentro con representantes de la Unión Europea en Bruselas. Estos dos hechos son sólo una muestra del interés que tienen hoy en el viejo continente en los minerales críticos, gran parte de los cuales están en esta parte del mundo y especialmente en la Argentina. Pero hay una razón clave para tanto interés.

De pronto, y tal como sorprendió a muchos sectores alrededor del mundo, la Unión Europea se encontró con un avance en la modificación de la matriz energética mundial de la cual se vieron afuera. No tienen producción relevante de los metales críticos para la lucha contra el cambio climático, no procesan un volumen que marque diferencia y sus empresas no están a la cabeza de la producción mundial de estos recursos.

Durante los primeros días de octubre el director fundador de la Fundación Pilares, Guillermo Pensado, estuvo en España hablando del modelo que están comenzando a aplicar en Mendoza y que tiene en la minería el motor capaz de sostener el desarrollo de todos los sectores a nivel provincial. En Europa, según comentó, están muy atentos a todo lo que es el desarrollo de proyectos mineros, la sostenibilidad y cómo se avanza en la producción de los minerales críticos.

Esta semana, en tanto, Cornejo con sus pares de la Mesa del Cobre estuvieron en Europa mostrando los avances locales y, en el caso de San Juan, presentando Los Azules, proyecto que tiene ya su declaración de impacto ambiental, pero que necesita de US$2.500 millones para su puesta en marcha. En ese sentido, en la UE hay interés por invertir en proyectos mineros en este lado del mundo, en una carrera que parece tenerlos un tanto retrasados respecto a otras potencias.

Para nadie es un misterio que en el panorama geopolítico los minerales fundamentales para la transición energética mantiene alertas a las grandes potencias. En ese contexto, están disputando una carrera por asegurar los suministros de minerales como el cobre o el litio. En medio de eso, en Europa intentan recuperar el tiempo perdido, con interés -por ejemplo- de firmas francesas en proyectos de litio en Chile y Argentina.

El ranking minero con pocos europeos

En lo que a cobre se refiere, que es el potencial mendocino que está ofreciendo Alfredo Cornejo en sus giras internacionales, el mercado es controlado por los chinos. Son grandes compradores de cobre metálico y, además, procesan la mayoría del concentrado de cobre del mundo en sus fundiciones. Aurubis, la planta alemana que visitaron esta semana las autoridades mendocinas, es uno de los pocos puntos de Europa hacia donde van minerales desde los principales centros productores, como Chile, por ejemplo.

Aunque hay excepciones dentro del bloque en materia de producción y desarrollo minero, en general la Unión Europea es dependiente de otros en materia de minerales críticos, lo que les preocupa especialmente a partir de la experiencia que tuvieron que enfrentar por el gas ruso. Por eso, es importante posicionarse en lugares como Argentina, que está en pleno desarrollo de su industria y en busca de inversiones, donde tienen las puertas abiertas y -de pronto- tiene más opciones de competir con las grandes compañías mineras del mundo, que justamente no se desarrollaron dentro de la UE.

Si analizamos el top 40 de las empresas mineras más importantes del mundo, en los 10 primeros lugares hay predominio australiano, estadounidense y chino. Brasil marca presencia con Vale y Reino Unido con Río Tinto. En este último caso, hay que recordar que los británicos están fuera de la UE, por lo que aún siendo europeos están en un juego diferente al resto.

México, Canadá, India, Arabia Saudita, Sudáfrica, Kazakhstan y Chile también aparecen en el listado. Europa está mencionada por una firma polaca y una suiza. En este último caso, sólo porque la compañía tiene sede en ese país por cuestiones tributarias, pero no tienen su origen en esa nación europea.

Europa quiere sumarse a la carrera por el control de los minerales críticos, lo que pone a países que en otros momentos no fueron relevantes en un lugar fundamental, tanto por cuestiones económicas como geopolíticas. No será un camino fácil para la UE, porque en el trayecto tiene a grandes potencias políticas que, coincidentemente, también tienen empresas con sus colores como protagonistas del negocio minero hace décadas.