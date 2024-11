Impulsa Mendoza licitará el área que dio inicio a Malargüe Distrito Minero

La realización de la Cumbre de Minería Sostenible en Mendoza, a menos de un año del inicio de la segunda gestión de Alfredo Cornejo fue la forma en que el Ejecutivo quiso consolidar y presentar en sociedad los avances que tuvieron en materia minera. Dentro de ello, un punto clave es Malargüe Distrito Minero Occidental, el cual empieza ahora la etapa de la verdad, cuando se inician los trabajos de exploración para determinar si hay volumen de cobre en alguno de los proyectos del sur provincial para pensar en la posibilidad de desarrollar una mina.

En ese contexto, Impulsa Mendoza jugó un rol clave. En la sociedad anónima creada para empujar el desarrollo minero hoy destacan los avances logrados y marcan el terreno para lo que se viene. El CEO de la compañía, Emilio Guiñazú, confirmó a MDZ algunos de los pasos que darán tras la puesta en marcha del distrito.

Si bien seguirán atentos al desarrollo de la segunda etapa del distrito minero, también avanzarán con estudios para poner en valor El Seguro, el proyecto que funcionó como punta de lanza del distrito, para luego licitarlo. Además, tienen la intención de avanzar con los estudios geológicos para analizar el potencial de otras zonas de Mendoza.

-¿Qué va a hacer Impulsa Mendoza con su propiedad en Malargüe Distrito Minero Occidental?

-Tenemos una sola propiedad, un solo proyecto, que es El Seguro. En su momento lo adquirimos como punta de lanza de todo el proceso que estábamos lanzando. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que en este momento la ley le está pidiendo a todos los propietarios de cualquier propiedad dentro del distrito minero, presentar el plan de trabajo y cumplir con las labores legales. Es nuestra intención completar trabajos prospectivos que en su momento se habían hecho hace muchos años atrás. Están desactualizados y queremos confirmar toda esa información y poner en valor la propiedad para después licitarla. El proceso de Impulsa no va a desarrollar esa propiedad. Sí la va a poner en valor porque, obviamente, inclusive parte de todos los costos que hemos tenido en el desarrollo del distrito minero se tienen que solventar a través de la venta de esa propiedad.

-De cierta forma estamos viendo que el modelo que ustedes crearon está tomando forma y podría comenzar a caminar casi solo, entre comillas ¿Cuál es el camino futuro de Impulsa? ¿En qué se va a enfocar?

-Bueno, a ver, definitivamente esto es un primer paso y ahora hay que, si bien hay resultados preliminares, a este proceso hay que cuidarlo mucho. Nosotros tenemos que cumplir y ser de alguna manera guardianes de todo lo que es el estudio de impacto ambiental del Distrito Minero Malargüe Occidental. Tenemos que terminar de poner en valor y licitar el proyecto El Seguro. Tenemos que prepararnos para licitar las áreas que eventualmente puedan quedar vacantes. Yo creo que es una posibilidad remota realmente, porque me cuesta creer que algún titular de un área permita que se le declare vacante un área teniendo ya el camino despejado para desarrollarlo. Si sucede, va a ser con propiedades que probablemente tengan poco interés y si tienen tan poco interés, tal vez ni siquiera las licitemos y se manden nuevamente a la Dirección de Minería.

-Todo va a depender también mucho de la información que tengan de las propiedades.

-Obviamente, y por eso tenemos que prepararnos con un equipo técnico que nos permite evaluar esas propiedades, las que eventualmente den para saber si merece la pena hacer un esfuerzo de licitarlas o no merece la pena.

-Entonces, en esta etapa van a avanzar en la actualización de la información que tienen de El Seguro

-Entre otras cosas. Tenemos que cumplir muchas tareas de lo que son los planes ambientales del Distrito Minero. Vamos a lanzar este año una campaña de toma de agua, de todos los cursos permanentes dentro del distrito para completar información que entendemos muy importante. Estamos en tratativas con el Segemar para analizar los potenciales geológicos de otras áreas de las provincias y eventualmente, si existe un potencial geológico, que sabemos que hay áreas en que existe, correremos nuestros propios estudios de prefectibilidad para determinar si son áreas que eventualmente pueden llegar a desarrollarse.

-¿Puede dar pie también para comenzar a mirar hacia otro lado?

El mismo trabajo que hicimos en el Distrito Minero Malargüe Occidental, que es un trabajo que si bien tomó visibilidad el último año, venimos trabajando en eso hace ya más de tres años.

-En la segunda etapa del distrito, no aparece una propiedad de ustedes como punta de lanza ¿Quién tomará ese rol?

-No, una propiedad de Agaucu, digamos, es la misma figura.

-¿Ustedes no están participando en este caso?

-El análisis legal determinó que no hacía falta que la propiedad fuera de Impulsa, pero si obviamente que tuviéramos nosotros los poderes para poder actuar en representación de esa propiedad, que ya la teníamos. Entonces no nos hizo falta buscar una propiedad de Impulsa para armar el expediente.

-¿Pueden pensar en el trabajo en el desarrollo de otros minerales, como por ejemplo el uranio?

-Bueno, el uranio es una necesidad del mundo de la transición energética. Tanto como con el cobre que tuvimos que trabajar y encontrar los mecanismos para poder realizarlo dentro del marco legal, lo mismo haremos con cualquier otro mineral que resulte de interés para la provincia ser explotado. Nuestro trabajo justamente es encontrar los caminos para desarrollar la minería de Mendoza dentro de los marcos legales que nos tocan. ¿Son marcos legales permanentes? No lo sabemos, pero hoy es este y este lo queremos cumplir. Seguimos estudiando el tema del oro, vamos a reunirnos con. tecnólogos que están desarrollando alternativas para el cianuro. La tecnología nos va dando soluciones para todo, entonces, no podemos nosotros descartar nada porque la solución tecnológica puede llegar y nosotros podemos dejar pasar una oportunidad por no estar preparados. Entonces, son muchos los frentes que tenemos por delante. El trabajo de Impulsa está lejos de estar terminado. El día que la minería en Mendoza realmente avance sin ningún tipo de barrera, ahí podemos decir que Impulsa cumplió su rol.