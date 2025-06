El Movimiento Evita cruzó al Gobierno de cara a la marcha por Cristina Kirchner: "No creo que cometa el error de activar el protocolo"

En la previa de la movilización kirchnerista convocada para el próximo miércoles en respaldo a Cristina Fernández de Kirchner , Emilio Pérsico , líder del Movimiento Evita , lanzó un contundente mensaje al Gobierno y dijo: "No creo que Patricia Bullrich cometa el error de activar el protocolo".

Fue así que desafió a la ministra de Seguridad y dijo: "No creo que Patricia cometa el error de querer aplicar el protocolo. No lo está cometiendo en estos días. El otro día sí, en Moreno sí hubo represión, estuvo la Gendarmería, pero no creo porque cuando es tan masiva...".