En medio de los imponentes paisajes del Noroeste argentino , dieciséis autos clásicos —de distintas épocas y con sello estadounidense— recorrieron este lunes los Valles Calchaquíes en un épico viaje que combinará pasión fierrera, amistad y turismo por escenarios de película.

Los protagonistas son los integrantes de Americans Rolling, un grupo de fanáticos de los autos clásicos que decidieron emprender su viaje anual por las rutas más emblemáticas del país. En esta oportunidad, el destino elegido fue el circuito que une Salta , Jujuy y parte de Tucumán.

"Salimos todos los meses a rutear, y una vez al año elegimos un destino distinto del país. Esta vez tocó el Norte argentino", contó uno de los miembros del grupo. Los vehículos llegaron desde Buenos Aires en camiones mosquito, y desde allí comenzó la aventura sobre ruedas: 1.500 kilómetros a bordo de verdaderas joyas mecánicas.

La caravana arrancó el pasado sábado con una jornada libre en la ciudad de Salta . Desde allí, el recorrido incluirá paradas en Cafayate, Tafí del Valle y Huacalera, entre otros puntos. "La idea es hacer rodar nuestros autos por lugares épicos del país. Más allá de la colección, lo importante es compartir la ruta y el paisaje", agregaron.

El épico viaje de 16 autos clásicos por los Valles Calchaquíes

El grupo, formado mayormente por vecinos del AMBA y un entusiasta cordobés, ya realizó travesías anteriores por destinos como Bariloche, San Martín de los Andes, Tandil y Mar del Plata. Pero esta, aseguran, es la más extensa y desafiante.

American Rollings no solo lleva el rugido del motor a cada rincón, también despierta la admiración de turistas y locales. A donde llegan, se genera un pequeño espectáculo espontáneo: fotos de los turistas y preguntas curiosas.

Viajan con un drone y las imágenes impactantes de esta travesía épica se puede seguir en sus redes sociales.

