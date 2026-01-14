El bloque llamado UCR en Diputados conservará su nombre a pesar del reclamo de Provincias Unidas

A solo un mes de su asunción como presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical ( UCR ) , el presidente Leonel Chiarella debió afrontar una de las decisiones más difíciles para mantener la unidad partidaria y defender la representación legislativa, por el momento rota y dividida en bloques que se tensan entre sí en la Cámara de Diputados .

Este lunes, los radicales que se unieron al bloque Provincias Unidas , entre los que se destaca Martín Lousteau, le solicitaron a la Mesa Nacional del partido mediante una carta que se le impida al bloque llamado UCR-Unión Cívica Radical , liderado por la mendocina Pamela Verasay , la utilización del sello partidario para denominarse.

En la misma, solicitaban "que se reconozca como única representación de la Unión Cívica Radical en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación a las diputadas y diputados afiliados a nuestro partido que actualmente integran el bloque Provincias Unidas", según detalla el texto.

Asimismo, pidieron que ningún otro bloque parlamentario pueda continuar utilizando la denominación "Unión Cívica Radical" , debido a que la identificación partidaria "debe estar necesariamente asociada al respeto efectivo de los valores, principios, lineamientos políticos y disposiciones orgánicas de nuestro partido", agregaron.

Más allá de esta solicitud de los diputados radicales de Provincias Unidas, desde el bloque que integran los radicales bajo el sello partidario confirmaron a MDZ que continuarán con esa denominación, luego de que el Comité desestime el pedido.

Desde el espacio que lidera Verasay señalaron que se impusieron en la pulseada, lo que representa un "fracaso" a la maniobra que planteó Provincias Unidas, a la cual consideran una minoría "rupturista".

De hecho, enfatizaron que desde el bloque de Provincias Unidas no tenían pensado el uso del sello partidario para ningún otro espacio, por lo que pretendían que el partido se mantenga sin representación en cuanto a bloques.

Cómo está distribuida entonces la UCR en Diputados

De esta manera, el único bloque identificado con el partido estará compuesto por seis diputados y presidido por Verasay, representante de Mendoza. La acompañan Lisandro Nieri (Mendoza), Guillermo Agüero (Chaco), Gerardo Cipolini (Chaco), Diógenes González (Corrientes) y Darío Schneider (Entre Ríos).

En el bloque de Provincias Unidas quedaron otros cinco diputados que incluyen a Loustau, Pablo Juliano, Jorge Rizzotti, Mariela Coletta y María Inés Zigarán. Karina Banfi, por su parte, conformó un monobloque llamado Adelante Buenos Aires.