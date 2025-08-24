El argentino Valentín Perrone rozó la gloria en Moto3: fue segundo en Hungría por 18 milésimas

Valentín Perrone, de 17 años, terminó segundo en el GP de Hungría, detrás del español Máximo Quiles, en una de las llegadas más ajustadas de la temporada.

El piloto argentino de la escudería RedBull KTM Tech 3, Valentín Perrone, culminó segundo en el GP de Hungría del Moto3, a tan solo 18 milésimas del ganador español Máximo Quiles.

En el Balaton Park Circuit de Hungría, se vivió una definición de película en el Moto3 donde el argentino nacido en Barcelona logró la mejor performance de su incipiente carrera. El piloto de 17 años llegó a liderar la carrera pero terminó siendo escolta a tan solo 18 milésimas del ganador español Quiles, en una de las definiciones más ajustadas de la temporada.

La histórica definición de Valentín Perrone en el GP de Hungría del Moto3 ESPN El español David Muñoz completó el podio en la localidad húngara de Balatonfökajár y los protagonistas del campeonato, los españoles Ángel Piqueras y José Antonio Rueda, terminaron cuarto y quinto, respectivamente, haciendo que Piqueras recorte distancia con el líder Rueda.

El argentino había culminado la clasificación en el segundo lugar el sábado y, con este gran resultado en Hungría, escala al séptimo lugar de la tabla general con 92 puntos, dos más que el japonés Ryusei Yamanaka.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MotoGP/status/1959552091875057883&partner=&hide_thread=false SO CLOSE to the win but Valentin Perrone got his best ever result #HungarianGP pic.twitter.com/ITw2J3vgHC — MotoGP™ (@MotoGP) August 24, 2025 Tras esta gran carrera, Perrone declaró: “Sabía que él salía muy bien de las curvas, si me pasa lo vuelvo a intentar. Pero así son las carreras. Había probado la goma blanda, por eso decidimos poner las medias, sabía que podía ser un poco más lento, pero apostamos. Quería no cometer errores y mantener el ritmo, pero en la última vuelta sabía que él se iba a tirar. Me tiré yo en la última curva, pero no se dio. Disfruté mucho la carrera. Quiero agradecer a todo mi equipo”.