Tres décadas de confianza y cercanía: la historia de Jorge Astrudillo, referente de La Segunda Seguros en Mendoza

En noviembre de este año, Jorge Astrudillo cumplió 30 años de trabajo ininterrumpido como agente exclusivo de La Segunda Seguros , una trayectoria poco habitual en un sector que exige actualización constante, compromiso y una fuerte vocación de servicio. Hoy, con su oficina ubicada en Chacras Park , local 11, planta baja, en Luján de Cuyo, Astrudillo es reconocido como uno de los referentes del mercado asegurador en Mendoza.

Su vínculo con La Segunda comenzó en 1995, cuando tenía apenas 26 años y atravesaba un momento de replanteos personales y laborales. Sin formación previa en el mundo de los seguros, pero con experiencia en el trabajo desde muy joven y un fuerte espíritu emprendedor, encontró en la actividad aseguradora un camino profesional que, con el tiempo, se transformó en una verdadera vocación.

“Empecé desde cero, sin saber nada del rubro, pero me apasionó”, recuerda. En aquellos años, La Segunda operaba en Mendoza exclusivamente a través de agencias exclusivas, un modelo que se mantuvo durante dos décadas y que marcó el estilo de trabajo de Astrudillo: cercanía, responsabilidad y una relación directa con cada cliente.

La compañía, fundada en 1933 y con casi un siglo de trayectoria en el país, ya llevaba dos décadas de presencia en la provincia cuando Jorge dio sus primeros pasos. Desde entonces, fue testigo y protagonista del crecimiento sostenido de La Segunda en Mendoza, acompañando los cambios del mercado y profesionalizándose de manera constante. “La capacitación era permanente. Viajábamos seguido a Rosario y recibíamos formaciones de cada rama del seguro. Eso fue clave”, señala.

A lo largo de los años, Astrudillo eligió un camino claro: mantenerse como agente exclusivo y priorizar el trato personalizado por sobre la expansión masiva. “Podría haber armado un broker, pero preferí conservar el vínculo cara a cara con el cliente. Para mí, el asesoramiento personalizado es irremplazable”, explica. Esa decisión definió el perfil de su agencia, que creció de manera orgánica, sin compra de carteras, basada en la confianza y la recomendación.

Jorge Astrudillo La Segunda Seguros, Comercial (2) Marcos Garcia / MDZ

Atención personalizada y exclusiva

Hoy, su estructura está conformada por un equipo administrativo estable, con colaboradores en oficina y modalidad home office, y el respaldo permanente del Centro de Atención al Cliente (CAC) de La Segunda en Mendoza. Esta articulación le permite concentrarse en la comercialización y el asesoramiento, mientras los siniestros y gestiones técnicas son abordados por equipos especializados. “El cliente sabe que tiene respaldo, que hay un equipo detrás y que yo estoy presente cuando me necesita”, afirma.

Con el paso del tiempo, su actividad fue evolucionando. De los seguros individuales de autos y viviendas, Astrudillo se volcó cada vez más al asesoramiento de empresas y corporaciones, sin descuidar a quienes confiaron en él desde sus comienzos. “La persona que me compró el seguro de su casa hace 20 años sigue teniendo mi teléfono. Eso es parte del servicio”, sostiene.

Su nombre también estuvo ligado a proyectos estratégicos dentro del Grupo La Segunda, como la llegada de Avalian Salud, la prepaga del grupo, a Mendoza en 2020, donde tuvo un rol clave en la etapa inicial de comercialización y en la generación de vínculos con prestadores de salud de la provincia.

A casi tres décadas de aquel primer día, Jorge Astrudillo resume su recorrido con una idea central: la confianza se construye con responsabilidad, presencia y respaldo. “La gente me elige por el servicio, por la cercanía y por saber que detrás hay una compañía sólida como La Segunda”, concluye.

En un mercado cada vez más competitivo y digitalizado, su historia demuestra que la experiencia, la vocación y el trato humano siguen siendo valores fundamentales.