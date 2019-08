Las medidas económicas anunciadas por el Gobierno y el discurso pidiendo perdón del presidente Mauricio Macri, no alcanzaron para calmar el dólar ni el riesgo país.

Tras un arranque en baja, la divisa pegó un nuevo salto de 5,4% en el mercado mayorista y se vende a $58,50, subiendo casi tres pesos con respecto al cierre de ayer. Esto impacta en el mercado minorista, ya que la divisa cotiza a $ 61 en el Banco Nación, mostrando una suba de 5,2% con respecto al cierre de ayer.

Tras la fuerte devaluación del lunes, el Banco Central, además de subir la tasa de las Leliq, salió a vender divisas. Se desprendió de US$ 105 millones el lunes y de US$ 150 millones en martes. El tope que puede vender, según lo pautado con el FMI, son US$ 250 millones.

Cerca de las 11.30, el Banco Central realizó la primera subasta de dólares del día. Vendió U$S 50 millones a un precio promedio de $57.6964.

Los bonos de la deuda siguen en rojo y, en consecuencia, el riesgo país no encuentra un techo. Avanza 5,4% y se ubica en 1866 puntos básicos.