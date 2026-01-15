Ternium compró la fabrica de tubos de acero TASA y amplía su oferta siderúrgica

Ternium Argentina, controlada por el Grupo Techint, anunció que concretó la adquisición de Tubos Argentinos S.A. (TASA) en una operación valuada en torno a los US$24,4 millones. La transacción incluyó la compra del 100% del capital social de la compañía y la asunción de créditos por otros US$8,2 millones, lo que permitió a la siderúrgica sumar un nuevo centro de servicios a su estructura productiva.

Con esta operación, el grupo liderado por Paolo Rocca avanzó en un proceso de integración vertical al incorporar a su cartera a un fabricante especializado en tubos estructurales, de conducción y perfiles de acero. TASA cuenta con plantas industriales en El Talar, provincia de Buenos Aires, y en Justo Daract, San Luis, y registra ventas anuales cercanas a las 42.000 toneladas.

La empresa adquirida produce tubos livianos y pesados, perfiles, tubos bajo norma API y, en menor escala, defensas viales y estructuras para paneles solares. Hasta ahora, Ternium mantenía con TASA una relación comercial como proveedor de insumos, vínculo que quedó absorbido tras el cierre de la operación.