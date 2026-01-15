Ternium compró la fabrica de tubos de acero TASA y amplía su oferta siderúrgica
La empresa del Grupo Techint, Ternium, compró la productora de tubos de acero TASA en US$ 24,4 millones.
Ternium Argentina, controlada por el Grupo Techint, anunció que concretó la adquisición de Tubos Argentinos S.A. (TASA) en una operación valuada en torno a los US$24,4 millones. La transacción incluyó la compra del 100% del capital social de la compañía y la asunción de créditos por otros US$8,2 millones, lo que permitió a la siderúrgica sumar un nuevo centro de servicios a su estructura productiva.
Con esta operación, el grupo liderado por Paolo Rocca avanzó en un proceso de integración vertical al incorporar a su cartera a un fabricante especializado en tubos estructurales, de conducción y perfiles de acero. TASA cuenta con plantas industriales en El Talar, provincia de Buenos Aires, y en Justo Daract, San Luis, y registra ventas anuales cercanas a las 42.000 toneladas.
La empresa adquirida produce tubos livianos y pesados, perfiles, tubos bajo norma API y, en menor escala, defensas viales y estructuras para paneles solares. Hasta ahora, Ternium mantenía con TASA una relación comercial como proveedor de insumos, vínculo que quedó absorbido tras el cierre de la operación.
En el mercado, la compra es leída como un movimiento orientado a ampliar la oferta de productos terminados para los sectores de la construcción, el agro y la industria, y a fortalecer la presencia del grupo en la siderurgia secundaria. Desde este mes, Ternium pasó a ser propietaria plena de TASA, consolidando su posición como principal fabricante de acero del país.