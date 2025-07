Presión cambiaria con un dólar oficial que rompió la barrera de $1.300

Burgueño recordó que "quedan los USD 2.000 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI), que está pasivo, viendo qué hace Argentina". Criticó la falta de acumulación de reservas en los últimos meses: "No le hiciste caso al FMI entre mayo y junio, no compraste reservas, no pudiste hacer bajar el tipo de cambio a $1.000, y en definitiva lo tenés a $1.300".

Consultado sobre si la situación podría derivar en una crisis cambiaria, Burgueño fue claro: "Si lo medís en términos de 'se va todo al carajismo', no, no es peligroso. No estamos a punto de que se vaya todo". Sin embargo, reconoció que "hay una estrategia del equipo económico que no le salió bien", en referencia a la falta de acumulación de reservas.