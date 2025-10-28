Para el Indec, los salarios en negro saltaron 6% mientras los registrados avanzaron sólo 2,2%

Con la economía desacelerándose, desde el organismo estadístico oficial señalaron que los salarios le vienen ganando a la inflación.

En un mes en el que la inflación fue de 1,9% los salarios subieron 3,2%, informó esta tarde el Indec.

En medio del renovado debate sobre la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional tras las elecciones de este domingo, se conoció que en agostos los salarios en el segmento informal fueron los que más aumentaron, con un avance de 6%, en tanto que los trabajadores estatales tuvieron una recomposición de 2,8% y los privados registrados 2,2

Con estos datos, la variación salarial del conjunto de la economía argentina fue de 3,2% en agosto, mientras que el índice de precios al consumidor (IPC) de ese mes terminó en 1,9%, indicó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Por su parte, en el acumulado de los últimos doce meses trepó a 49,6%. Esto resulta de una variación de los salarios registrados del orden del 36,1%, mientras que en el sector público fue de 38,8%.

El dato saliente, y el responsable de tirar el indicador acumulado para arriba es la variación de los salarios en negro, que se disparó 129,9%.