Lunes negro: el precio del dólar cedió al final de la jornada y cerró en $55

Producto de la contundente derrota del Gobierno nacional en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, PASO, se registró un lunes convulsionado en los mercados y el dólar tuvo una volatilidad que generó alerta. Después de trepar por encima de los $60 durante la mañana, finalmente en el Banco Nación cerró la jornada en $53 para la compra y $55 para la venta por el efecto de la intervención del Banco Central.

En el segmento mayoristo el aumento de la divisa fue de 18,1% al final de la jornada, aunque por momentos superó el 32% durante la mañana. El dólar mayorista cerró en $53,50.

La baja se debió a una fuerte intervención con un aumento de la tasa de Leliq en 10 puntos, llegando al 74%. Además, el Banco Central se subastó U$S 30 millones a cuenta y orden de Hacienda, de los U$S 60 millones diarios.

Posteriormente, por primera vez desde que Guido Sandleris está al frente de la entidad, el BCRA licitó por su cuenta u$s 50 millones de reservas, que adjudicó en su totalidad. A las 14, la autoridad monetaria volvió a licitar otro bloque de u$s 50 millones de reservas. De esta forma, la entidad que dirige Guido Sandleris licitó u$s 100 millones de reservas, por primera vez en su gestión.