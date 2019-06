Las razones del Gobierno para no eximir de Ganancias al aguinaldo

En otros momentos se tomaron medidas, pero en esta ocasión en el Gobierno nacional no se analiza la posibilidad de eximir de Ganancias a la primera cuota del Sueldo Anual Complementario que se cobra este mes. De esta manera, el aguinaldo estará alcanzado por el impuesto en los casos que corresponda y por dos razones que en el Ejecutivo consideran fundamentales.

La primera razón para que en Casa Rosada no consideren la opción de volver es que, de acuerdo a las cifras que manejan, este año no habría una pérdida del salario real, por lo que se justificaría que este complemento del salario tenga ese beneficio. Sin embargo, por la situación de crisis este aguinaldo muchos argentinos lo destinarán a cubrir deudas y no a compras u ahorro, como se pudo hacer en otro momento. Para que se de esa situación fue fundamental la pérdida del poder adquisitivo durante el 2018 y los primeros meses de 2019, una tendencia que -aseguran- se comenzará a revertir con el cierre de paritarias y la baja de la inflación.

Un dato a tener en cuenta, en medio de este contexto, es que en la gestión de Cambiemos creció 66% la cantidad de trabajadores que tributan.

El otro factor, según indica Ámbito, que tienen en mente en el Ejecutivo es la necesidad de recaudar y que por lo menos llegue a cubrir el nivel de inflación que existe en el país. En mayo la recaudación subió un 50,4% por encima del monto del mismo mes de 2018, pero quedó cinco puntos por debajo de la inflación.

En diciembre de 2016 Mauricio Macri firmó el decreto 1.253 y eximió el pago de Ganancias al aguinaldo de quienes cobren en bolsillo hasta $ 15.000, que equivale a un salario bruto mensual no mayor a $ 55.000.

En diciembre de 2012 y 2014 Cristina de Kirchner eximió a los trabajadores que cobraban un sueldo bruto de menos de $ 25.000 mensuales promedio y de hasta $ 35.000, respectivamente. La última iniciativa favoreció a casi 800 mil trabajadores del 1.053.000 que pagan Ganancias en ese momento.