Para la agencia china de noticias Xinhua el caso de la bodega mendocina Renacer, ubicada en Luján, es emblemático. Al punto, que mereció un extenso reportaje en el lugar que incluyó un paseo fotográfico por sus viñedos e instalaciones.

Xinhua destacó la decisión de esta compañía de capitales chilenos de meterse de lleno en China con vinos de alta gama. El gerente comercial de la firma, Rodolfo Gil, en una bodega ubicada a 980 metros sobre el nivel del mar y que fusiona muros de piedra con inspiración toscana para presentar un edificio atractivo y único, mezcla de tradición y modernidad, destacó a Xinhua la importancia de China para el negocio y porvenir de la empresa.

"El crecimiento de China de los últimos 20 años, las tasas de crecimiento, son tan importantes que hoy en día estamos focalizados ahí. Estados Unidos es un mercado gigante, pero con una tasa de crecimiento constante y baja. China es grande pero con una tasa de crecimiento muy importante, lo que está haciendo que la clase media de China cada vez sea mayor", resaltó Gil.

Renacer actualmente tiene un portafolio de 11 variedades: "No queremos seguir extendiéndolo porque no dejamos de ser una bodega familiar, una bodega pequeña, con lo cual no queremos perder el foco de estos productos que tenemos actualmente. Cada uno de los productos es muy característico en su línea", planteó Gil.

"Actualmente estamos en 46 países, de los cuales China es nuestro segundo principal mercado. Estados Unidos es el principal. El año pasado fue China más importante que Estados Unidos, este año Estados Unidos volvió a resurgir con mucha fuerza (como comprador), pero China está entre el primer y el segundo lugar", resumió. Leé la nota completa aquí.