IVA 0%: los que ya no llegaban a fin de mes seguirán pagando lo mismo

Los precios bajaron pero no para los que menos tienen. El Gobierno anunció la quita del 21% de Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre algunos productos de la canasta básica alimenticia para aplacar los efectos de la inflación de aquí a fin de año. Si bien la medida impactó en las góndolas, lo cierto es que aquellos alimentos que ya eran los más baratos mantuvieron su valor sin cambio alguno.

El viernes se publicó en el Boletín Oficial el decreto 567/2019. El texto anunció que "dado el contexto económico y social imperante, se considera necesario establecer que la venta de ciertos productos de la canasta alimentaria, estará alcanzada por una alícuota equivalente al cero por ciento (0%) en el impuesto al valor agregado, establecido por la Ley al Valor Agregado".

En un recorrido que hizo MDZ por cadenas de supermercados antes y después de la aplicación del decreto se pudo constatar que si bien los precios de los trece productos alcanzados por la resolución -pan, leche fluida, aceite de girasol y mezcla, pastas secas, arroz, harinas de trigo, polenta, rebozador y pan rallado, yerba mate, mate cocido, té, conservas de frutas, hortalizas y legumbres, yogures, huevos y azúcar- sí disminuyeron esta semana respecto a la anterior, en el caso específico de las marcas incluidas dentro del programa Productos Esenciales, el valor no se modificó ni un centavo.

A modo de ejemplo, durante el recorrido realizado se llenó un carrito de un supermercado específico con un ejemplar de cada producto alcanzado por la exención del IVA -salvo pan rallado, harina y huevos-. El viernes el costo de adquirir el mismo fue de $723,81. Hoy martes -tras la aplicación del decreto- comprar idéntico paquete de productos en idéntico local cuesta $698,32. Es decir, el IVA 0% produjo sobre el carrito una rebaja menor al 4%, de tan solo $25,49.

Para ver el video donde mostramos cuánto costaba cada producto antes de la quita del IVA y analizamos su impacto combinado con la otra batería de medidas tomadas por el presidente Mauricio Macri para aumentar los ingresos por hasta $2.000, podés cliquear acá .

En efecto, de los quince artículos relevados por MDZ, solamente cinco disminuyeron su precio. En detalle, el yogur que el viernes se vendía a $58,90 este martes se lo encontraba en góndola a $54,22 (una rebaja del 7,9%); el pan que se vendía a $96 el kilo ahora se encuentra a $86,89 (una rebaja del 9,5%); las arvejas y los duraznos en lata que antes valían $25,49 y $59,99 respectivamente, ahora se venden a $21,49 y $49,99 (rebajas del 15,7% y 16,7%). El producto restante es la leche, que el viernes se vendía $35,70 el litro y ahora es posible conseguirla a $33,90 (rebaja del 5%) si se posee la tarjeta de descuentos que ofrece la cadena.

Puesta en marcha la quita del IVA, el resultado es evidente: aquellos que antes no buscaban el mejor precio ahora podrán pagar menos por sus productos de almacén. Los que no ganan -por no decir que pierden- son los que ya llegaban con las monedas contadas a fin de mes y recurrían a los alimentos con precios regulados siempre como primera opción. Para estos últimos, en términos prácticos, llenar la alacena seguirá costando lo mismo.