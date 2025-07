El precio del dólar no satisface a nadie: ¿por qué $1.300 no alegra al Gobierno ni al mercado?

Burgueño señaló que esta semana será clave para definir el nuevo precio de equilibrio del dólar: "Esta va a ser la semana donde se va a consolidar o no el nuevo precio de equilibrio del dólar. Aparentemente, el Gobierno ya convalida un dólar a $1.290". Sin embargo, el mercado tensiona hacia un valor más alto: "El viernes [el mercado] le mojó la oreja [al Gobierno] y lo llevó a $1.300".

Explicó que esta dinámica refleja la disputa entre las autoridades y los actores financieros: "El gobierno fijó un precio [$1.280], el mercado lo convalidó el jueves, pero el viernes le dijo: ‘No me gusta, quiero uno más alto’". Y advirtió: "De $1.290 a $1.300 no es tan poco. Es un valor que no pone contento a nadie: ni al gobierno, ni al mercado, ni a los exportadores".