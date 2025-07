El mercado inmobiliario para logística recupera impulso de la mano del comercio electrónico y las importaciones

En cuanto a precios, el promedio pedido se ubicó en US$ 7,6/m2 por mes, con subas destacadas en el radio de 30 a 45 km (US$ 7,7) y una leve corrección a la baja en zonas más periféricas. El promedio semestral fue de US$ 7,4, y el valor más alto se registró en CABA, con US$ 12/m2 por mes como precio de referencia para superficies Premium.