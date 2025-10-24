El Gobierno subasta un lote en Palermo en una zona de alto valor inmobiliario

En el marco de la política de ajuste estatal, el Gobierno nacional, pone en marcha la subasta de un lote en Palermo por un precio cercano a US$ 3 millones.

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) autorizó la venta de dos lotes ubicados en Fray Justo Santa María de Oro del barrio de Palermo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de 1.048 m2 que serán subastados en el marco de la política de remate de propiedades del Estado Nacional.

La Resolución 58/2025, publicada en el Boletín Oficial, pone a disposición del organismo que administra los bienes estatales dos parcelas, una de 698,86 m2 y otra de 349,43 m2 con un valor en block, al contado y desocupado, de $ 4.100.000.000 (aproximadamente US$ 2.857.142 y estableció el precio base de venta en $ 3.690.000.000.

Los terrenos están ubicados en el barrio de Palermo, zona de alta demanda inmobiliaria, en un momento en el que el mercado inmobiliario en la ciudad ha comenzado a mostrar signos de recuperación tras un período de contracción.

El proceso de venta se realizará a través del sistema electrónico SUBAST.AR, bajo el procedimiento de Subasta Pública N° 392-0090-SPU25, el próximo 28 de noviembre, y el producido será destinado a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SAF 311), como recurso con afectación específica.

Según la resolución firmada por el titular de la AABE, Nicolás Pakgojz, la medida “se enmarca en la decisión política del Poder Ejecutivo Nacional de optimizar el aprovechamiento del patrimonio estatal”.