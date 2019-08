El Gobierno avanza con la minería: convocan a audiencia por Hierro Indio

El Gobierno busca seguir con la agenda de gestión y por eso agilizó algunos anuncios. Uno de ellos tiene que ver con un tema que ha sido debate central en los últimos años: la minería. Como había anticipado MDZ, el gobernador Alfredo Cornejo y su equipo de ambiente y energía dieron luz verde al avance del primer proyecto minero metalífero que avanzará tras el fracaso del gobierno anterior en el mismo plano. Se trata de Hierro Indio, una mina para extraer mineral en Malargüe que tiene bajo impacto ambiental y que podría ampliarse a futuro.

El proyecto para explorar la zona ha transitado las oficinas oficiales y ahora el Gobierno llamó a audiencia pública para poner a consideración de la población el tema. Pero hay una particualaridad. El expediente se analizó siguiendo una "vía corta" prevista en las normas para emprendimientos de bajo impacto ambiental y que no requeriría audiencia pública. Sin embargo igual se convocó de oficio a esa instancia. El decreto 820, que reglamenta en Mendoza la actividad minera, prevé ese mecanismo. "El dictaminador técnico, a través de sus intervenciones en informes pertinentes, ha concluido que el proyecto propuesto encuentra aptitud ambiental suficiente para su ejecución, considerando además que “por tratarse de una etapa de exploración y del análisis del entorno, un sistema natural previamente modificado", dice el expediente, donde se asegura que la exploración "no van a producir modificaciones que excedan la capacidad de carga del entorno específico de definición del proyecto”. "Tratándose de un proyecto minero en etapa de exploración y que detentaría escaso impacto o magnitud ambiental, no afectando el equilibrio ecológico, no superando la capacidad de carga del ecosistema, se encontraría exceptuado del trámite de la necesidad de convocatoria a audiencia pública y/o consulta pública conforme con el artículo 25 del Decreto 820/06", explican.

La ubicación de la mina

La audiencia pública fue convocada de oficio. "Convóquese a Audiencia Pública a toda persona humana o jurídica, pública o privada, que invoque un interés razonable, individual o de incidencia colectiva, relacionado directa o indirectamente con el proyecto denominado, “Informe de Impacto Ambiental Exploración Minera Hierro Indio”, presentado por la firma Hierro Indio SA", dice la resolución de la Secretaría de Ambiente.

Luego, el Gobierno debe dictar la Declaración de Impacto Ambiental, trámite que tendrá un paso clave. Se trata de la ratificación legislativa que necesitan todos los proyectos mineros metalíferos y que llegará a la Casa de las Leyes antes de que Cornejo deje el Gobierno.

El proyecto

Para la exploración se usarían monitoréos magnéticos y se extraerían testigos de roca para evaluar la concentración de mineral. La perforaciones serían de hasta 50 metros, aproximadamente. La mina tendría reservas de más de 10 millones de toneladas, aunque podría ampliarse más. Está ubicada en el noroeste de Malargüe, a unos 70 kilómetros de la villa cabecera de ese departamento.

Hierro Indio SA es parte de la empresa Alto Américas y se presenta como una firma junior, pero con la intención de ejecutar todas las etapas del proceso minero en el caso del hierro. “El proyecto hierro indio es el de principal interés de la empresa en la actualidad. Se trata de uno de los proyectos de hierro de alta ley más importantes de la Argentina, debido a la calidad de la mena y al monto estimado de sus reservas. Las características de este yacimiento permiten la aplicación de la extracción y concentración del hierro por medios mecánicos convencionales. En el proceso de concentración no se aplicarán productos químicos agresivos al medio ambiente”, explica la empresa.