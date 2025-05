El agro mendocino prevé un año complejo y lanzó fuertes reclamos

Agustina Debernardi, gerente de Relaciones Institucionales de Agrinet, destacó en su discurso en los cambios que ha promovido el Gobierno nacional, sin embargo, planteó que uno de los grandes problemas del sector aún no encuentra solución: “Siempre creímos firmemente en la libertad para producir y crecer, con la menor cantidad posible de trabas. Por eso, nos entusiasmó la baja de impuestos para importar materias primas. Es una gran noticia porque nos permite a los industriales elegir libremente a nuestros proveedores, y dejar de depender de uno solo. Pero hoy, el desafío es otro. Estamos sufriendo un fuerte atraso en el valor del dólar, que hace cada vez más imposible y más complejo vender un producto hecho en Argentina”, aseguró.

En diálogo con MDZ Online, Dibernardi planteó que el libre cambio y una sana competencia son bases fundamentales para la nueva Argentina que quieren desde la empresa. “Necesitamos que se sincere el tipo de cambio y que eso se vea reflejado en la economía. Eso hasta ahora no sucedió o no está a la vista”, sostuvo.

Desde la perspectiva de la empresa líder en la región en la fabricación de mallas antigranizo para diferentes industrias, el 2025 se plantea como un año donde la sostenibilidad, la eficiencia, la innovación y la diversificación serán claves para atravesar un año desafiante. “Hay otro pedido y es que el ‘Hecho en Argentina’ no sea tan complejo de llevar a los mercados, creo que eso no está resuelto, tanto en el mercado interno, por una crisis en el agro que es alarmante, como en la exportación, donde por el atraso cambiario y el contexto en general, no somos competitivos”, opinó.

Almuerzo Fin de Cosecha Agro.jpeg Daniel Merlo, Sebastián Halpern, Martín Sánchez y Agustina Debernardi fueron los oradores en la reunión del agro mendocino en el Almuerzo de Fin de Cosecha celebrado en Espacio Lodo.

La necesidad de diversificar la matriz productiva de Mendoza en un año poco alentador

Al momento de tomar la palabra durante el evento, Sebastián Halpern, CEO de Grupo Halpern, hizo foco en dos aspectos: la necesidad de diversificar la matriz productiva en Mendoza y el uso eficiente del agua.

“Más que nunca continuamos comprometidos con la sostenibilidad, el cuidado del agua y el medio ambiente. Y en ese camino de hacer más grande a Mendoza, sigo sosteniendo dos puntos imprescindibles: Cuidar cada vez más el agua, ampliando la tecnificación de su uso y mejorando los sistemas de control ambiental; y la necesidad urgente de permitir una minería responsable y controlada en zonas donde se pueda realizar otra actividad económica, que no sólo permitirá ampliar la matriz productiva de nuestra provincia sino también generar más empleo, mejorar caminos, infraestructura, logística y una Mendoza exportadora aún más potente”, fueron parte de las palabras que pronunció ante los presentes.

Ante las consultas de este medio, sobre la incorporación de la minería, actividad que se proyecta a largo plazo y que no tendría un impacto inmediato en la matriz mendocina, Halper planteó: “Mientras construimos la minería hay que seguir viviendo de la agricultura. Y no es que después vamos a tirar por la borda la agricultura, sino que hay que potenciar a las dos. Las regalías de la minería las necesitamos para hacer las obras que hacen falta para hacer una agricultura más eficiente, más competitiva, poder producir más alimentos, más bebidas, hacer una Mendoza más competitiva, más exportadora. Para eso se necesitan caminos, infraestructura, logística... Y esos recursos creo que del único lugar que van a salir es de la minería”.

El empresario aseguró que las proyecciones para 2025 y 2026 no son las mejores. “Hoy estamos con un panorama muy malo y las proyecciones a los próximos 8 o 10 meses también son malas”, estimó. En este sentido, si bien consideró que las medidas tomadas por el Gobierno de Javier Milei están apuntadas a mejorar el contexto macro, el problema pasa por la pérdida de competitividad de las economías regionales. “Al no moverse la economía regional, afecta directo al negocio de los insumos para la agricultura. Estamos en una provincia agrícola, entonces necesitamos de los agricultores y eso hoy no está funcionando”, aseveró.

Almuerzo Fin de Cosecha Agro 2.jpeg Unas 200 personas relacionadas al agro en Mendoza participaron del Almuerzo de Fin de Cosecha en Espacio Lodo.

Romper con el statu quo en el agro

Por su parte, Martín Sánchez, de Agromaq Virdó, aseguró: "El gran desafío para todo el sector es sacarnos algunos preconceptos y animarnos a desafiar estos paradigmas. No tengamos miedo a equivocarnos, en el error está el aprendizaje y en el aprendizaje el crecimiento. Como dicen hoy los jóvenes debemos animarnos a cambiar el mindset”.

Sánchez puso como ejemplo lo que sucede en otros continentes, pero también en la región: “Un claro ejemplo de esto es Europa. España, Italia, Francia y sin ir más lejos, Chile, han logrado transformar e innovar en agricultura, al punto que productos de economías regionales se han convertido en un pilar fundamental de la matriz productiva de estos países, con alto valor agregado y un alto grado de especialización tecnológica”.

En tanto, Daniel Merlo, propietario y CEO de Luján Agrícola, aseguró que este año requerirá un cambio en el modo de trabajo que traía el agro local: “Hace 10 años nos dimos cuenta que nos unía el agro y que nos fortalecía trabajar en equipo. Siempre hemos tenido dificultades, pero se dieron en un terreno que conocíamos. Este año creo que nos enfrentamos a un escenario distinto, donde debemos aprender a trabajar y resolver de una manera diferente, con procesos más precisos para optimizar y ser eficientes. Tendremos que reaprender entonces, para sobrevivir en este nuevo sistema que se viene”, afirmó.