Los puntos claves del dictamen de la UNCuyo sobre el proyecto minero PSJ

El Gobierno de Mendoza hizo público este viernes el dictamen de la Fundación de la Universidad Nacional de Cuyo sobre el informe de impacto ambiental de PSJ Cobre Mendocino. La Fundación es el organismo técnico elegido por la autoridad ambiental minera de Mendoza para analizar el documento que luego tiene que pasar por los dictámenes sectoriales. En 186 páginas entregan las conclusiones del análisis de una veintena de profesionales, los cuales solicitaron respuestas de parte de los proponentes del proyecto para 14 temas, los cuales ya fueron respondidos por la compañía.

En ese sentido, el informe se enfoca en gran parte en lo que es el manejo del recurso hídrico, el funcionamiento del depósito de colas y los compuestos químicos que se utilizarán en el proceso de flotación. Desde la fundación solicitaron información rápida para "poder continuar avanzando con el proceso administrativo de evaluación de impacto ambiental", por lo que la empresa ya presentó sus respuestas en un documento de 217 páginas que ya fue ingresado en la autoridad ambiental. La autoridad de aplicación hizo públicos en paralelo tanto el dictamen como el paquete de respuestas de PSJ.

El cerro San Jorge, donde está el cobre que buscan extraer.

Con el dictamen y la ampliación del informe por parte del proponente, la autoridad ambiental minera ya remitió el expediente a los sectoriales para que remitan sus informes en un plazo de 15 días hábiles.

DAR

Entre los puntos más relevantes, el dictamen solicita "ampliar información con estudios en la zona determinada a la instalación de escombreras/ depósitos vinculada al potencial de formación de drenaje ácido de roca (DAR)". Señalan que "con respecto a la potencial generación de DAR, se considera que la aseveración del bajo potencial de Drenaje Ácido de Roca está basada en un número de muestras insuficiente. Se recomienda aumentar el número de muestras".

Sobre ese punto, la compañía en una respuesta netamente de carácter técnico en la que señala, entre otros puntos, que "considerando los volúmenes de material producido en los 16 años de vida útil de PSJ, y a disponer en cada una de las escombreras, se infiere que con las 1352 muestras sobre un volumen de 143,3 millones de m³ de material a disponer en las escombreras, y dispersión máxima el error máximo con 95% de confianza resulta en ±2,66%. Este resultado está sobre el estándar de la industria minera de un error menor al 5% con confiabilidad del 95%".

Del mismo modo, indican que "es preciso indicar que el Drenaje Acido de Roca (DAR), se genera cuando minerales sulfurados quedan expuestos en el ambiente a la presencia de oxígeno y agua. Bajo esta condición, sólo se produciría DAR en el manto de las escombreras que contienen mineral sulfurado en baja o muy baja ley, con situación de lluvias intensas y evaporación potencial que no supere significativamente a la precipitación, hecho que no ocurre en el área de localización de PSJ, donde la evaporación potencial supera ampliamente a la precipitación".

Compuestos

Dentro de las solicitudes de información de la Fundación de la UNCuyo pide "aclarar en qué instancias del proceso de molienda y concentración serán utilizados los diferentes compuestos químicos declarados, los cuales deberán contar con sus respectivas fichas de seguridad". Del mismo modo, dentro de las observaciones se indica que "pueden incluirse alternativas de uso de colectores (xantato) para la flotación.

En ese sentido, y resumiendo una respuesta más detallada, se indicó desde la compañìa que PSJ Cobre Mendocino utilizará como espumante el MIBC (Metil Isobutil Carbinol), es decir un alcohol de alto número de carbono. Como colector el Isobutil Xantato de Sodio AX-317, como floculante la Poliacrilamida aniónica (Magnafloc 1011) y como modificador de pH la Cal apagada o hidratada (hidróxido de calcio).

Respecto al momento del proceso en que se utilizarán, el espumante y el colector se dosifica en las celdas de flotación, el modificador de pH en el trommel (criba giratoria cilíndrica) del molino y floculante se dosifica en el espesador del concentrado.

Depósito de colas

En otro punto, se solicita "incluir en los Planes de Emergencia, el plan de riesgos ante una posible rotura de la pila de colas", a lo cual la compañía respondió que en el estudio de prefactibilidad Proyecto San Jorge se considera un estudio de rotura de presa y clasificación el cual indica que "la metodología seleccionada permitió concluir que el modo de falla por overtopping del depósito de colas, no resulta creíble, por lo cual se procedió a realizar la modelación del comportamiento de las colas en derrumbe o deslizamiento (escenario sunny day)". Continúan mencionando que "para este escenario, se modeló el apilamiento de colas y se evaluó su comportamiento en función de los parámetros geotécnicos del material adoptados en el análisis de estabilidad de las secciones del depósito de colas. Considerando los resultados obtenidos para el escenario sunny day, que indican que en caso de falla no habría desplazamiento de colas más allá de los límites del depósito de colas y considerando que dentro de esos límites y su entorno inmediato no se ubican población, valores culturales y ambientales e infraestructura que puedan verse afectados, el apilamiento de colas de PSJ Cobre Mendocino se clasifica como Bajo, en relación a las consecuencias que generaría su falla".

Caminos y Ruta 7

La Fundación de la UNCuyo también solicitó "informar las posibles trazas para el transporte del producto terminado y ampliar el análisis de tránsito por logística del proyecto, a toda la traza del corredor internacional Ruta N°7". Señalan que "no se ha identificado como parte del proyecto la construcción de caminos que no sean los internos al predio del proyecto".

La respuesta a ese punto señala que "la única ruta posible que PSJ utilizará para el transporte del concentrado (producto final) es la Ruta Nacional N°7. La logística del producto final estará determinada de manera tal de que, si hubiese una interrupción del Paso por condiciones climáticas adversas, será posible como mejor alternativa, contratar camiones adicionales para recuperar los stocks en 15 días".

La empresa señala, además, que "en condiciones normales, la cantidad de viajes diarios necesarios se estiman, dependiendo el año, entre 8 a 19, mientras que en condiciones de retiro de stock acumulado se suman entre 4 y 12 viajes diarios durante los 15 días que dura el recupero de stock".

Los temas en lo que pone énfasis el dictamen:

Propuesta de impermeabilización del depósito de colas/escombreras, dado que la información aportada se considera insuficiente para afirmar que no habría afectación de los recursos suelo y agua, originado por posible DAR.

Se solicita que la ampliación de la información del recurso hídrico y lo que respecta a climatología, se extienda a todo el sector de Alta montaña.

Deberá presentar un esquema referido a Programas de monitoreo de los recursos agua, suelo y aire, el cual será ajustado y monitoreado en la MINISTERIO DE ENERGÍA Y AMBIENTE SUBSECRETARÍA DE AMBIENTE DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | DIRECCIÓN DE MINERÍA medida de un posible avance del proyecto por la AAM.

Incluir en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) un documento de gestión por posibles aguas de contacto en el TAJO/PIT.

Incluir en el PMA, el tratamiento de colas espesadas.

Aclarar en qué instancias del proceso de molienda y concentración serán utilizados los diferentes compuestos químicos declarados, los cuales deberán contar con sus respectivas fichas de seguridad.

Incluir en los programas de monitoreo de aguas, una analítica para metales pesados en aguas subterráneas.

Incorporar todos los resultados obtenidos de los Sondeos Eléctricos Verticales - SEV’s realizados a los pozos.

Informar con flujogramas los materiales particulados y componentes químicos del proyecto. j) Incluir en el PMA, un “Programa de Monitoreo de Higiene y Seguridad Laboral”, respecto a las recomendaciones sobre efectos secundarios por el uso de aditivos y reactivos químicos para el personal.

Incluir en el Plan de Control y Vigilancia Ambiental áreas de compensación de comunidades biológicas. l) Incluir en los Planes de Emergencia, el plan de riesgos ante una posible rotura de las Pilas de Colas.

Informar las posibles trazas para el transporte del Producto terminado y ampliar el análisis de tránsito por logística del proyecto, a toda la traza del corredor internacional Ruta N°7.

Describir los usos de suelo actuales en las áreas de influencia y prever los cambios que el proyecto puede inducir considerando la información comprendida en el Plan Provincial de OT (Ley Provincial N°8.999), al Plan Municipal de OT de Las Heras (Ordenanza N°56/2020) y la Zonificación de Uspallata (Ordenanza N°02/2017).

El dictamen técnico de la UNCuyo

Las respuestas de PSJ al informe de la Uncuyo