La buena noticia del día: la mirada de Carlos Burgueño sobre la economía

Como ya es costumbre, Carlos Burgueño presentó "la buena noticia del día", sección especial de su columna diaria por MDZ Radio donde analiza el panorama actual que atraviesa el país desde un punto de vista diferente.

El economista contó que esta vez la buena noticia gira alrededor de la inflación a precios mayoristas en enero. Burgueño destaca que, aunque el índice general mayorista subió un 1,5%, "la aceleración se debe principalmente al alza de los productos frescos que en febrero aumentaron. Por lo demás la inflación se sigue desacelerando".

Escuchá la columna completa:

Al profundizar en la división de los precios mayoristas, observa que "los precios mayoristas nacionales aumentaron un 1,6% (un punto más que el Índice de Precios Internos al por Mayor), mientras que los importados apenas subieron un 0,5%". Esta diferencia, según el periodista, indica que "las políticas de anclaje de precio para reducir el costo de las importaciones están funcionando".

Una de las claves de su análisis se centra en los insumos necesarios para la producción nacional, como agroquímicos, maquinaria y materiales de construcción. Según Burgueño estos insumos no han subido tanto de precio, algo que "no es negativo" para la economía, "pues se tratan de productos fundamentales" para la producción interna. "Estos son insumos para fabricar y producir. Y sus precios subieron un 0.5%", destacó.

Hablando de producción, menciona que las importaciones de computadoras y celulares fue el segundo rubro que más aumentó, lo que, en su visión, no es un problema: "No me parece mal. Yo creo que tenemos que renunciar a producir celulares y computadoras, dejar que entren y que lo hagan a un precio relativamente bajo".

Burgueño señala que, si bien los precios de estos productos son relativamente más altos en Argentina que en otros países, la entrada de estos bienes al mercado local a precios internacionales podría ser beneficiosa a largo plazo. En particular, refiere que, hace un año, una computadora que costaba 2,5 millones de pesos en Argentina ahora se encuentra alrededor de 1,5 millones. "Aunque todavía esté carísimo, sí que es verdad que ya no son los mismo precios que antes", concluyó