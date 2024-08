Fuerte superávit comercial con caída de importaciones y mejora en la balanza energética

Debido a un incremento del 19,2% en las exportaciones y una disminución del 16,5% en las importaciones, el saldo de la balanza comercial de julio alcanzó un superávit de US$1.575 millones, lo que implica una notable mejora interanual ya que en el mismo mes de 2023 se registró un déficit de US$700 millones.

En el rubro exportaciones se destacó un aumento del 25,5% en las cantidades exportadas, aunque los precios disminuyeron 5,1%. El valor total del mes llegó a US$ 1.161 millones. En lo que respecta a la serie desestacionalizada y a la tendencia-ciclo, cayeron con relación a junio de 1,4% y 0,3%, respectivamente.

Las importaciones, en tanto, registraron bajas tanto en precios como en cantidades del 5,5% y 11,5%, respectivamente. Asimismo, la serie desestacionalizada y la de tendencia-ciclo aumentaron 8,5% y 1,1% respectivamente, con relación a junio.

El valor de las exportaciones de Combustibles y Energía llegó a US$ 864 millones representó una suba de 42% interanual (US$ 256 millones), debido a un aumento de 12,3% en los precios y de 26,7% en las cantidades. El incremento de las ventas fue impulsado por el petróleo crudo, que registró una variación interanual positiva de US$ 275 millones.

Este ítem también reportó una fuerte baja en las importaciones del 33,5% con baja en cantidades del 17,4% y de precios en un 20,1%, explicado fundamentalmente por la reducción de precios del gas natural licuado y del gas en estado gaseoso.

Las MOA (Manufacturas de Orígen Agropecuario) alcanzaron US$ 2.781 millones en exportaciones y crecieron 29,1% por un aumento de 41,9% en las cantidades, ya que los precios descendieron 9,1%. Tanto este ítem, como el de Productos Primarios, que mejoraron un 19,7% las ventas al exterior, registran una base en julio de 2023 muy afectada por la sequía.

Las exportaciones de MOI fueron de US$ 1.877 millones de dólares y prácticamente no registraron variación con respecto a julio de 2023.

Las importaciones de PyA (Piezas y Accesorios) registraron una reducción de 23,5%, es decir de US$ 328 millones, debido a un descenso de 26,8% en las cantidades, con precios que aumentaron 4,5%.

Salvo la excepción de la importación de vehículos de pasajeros que creció 413%, y los combustibles que comenzaron a sentir el efecto de la producción local en el yacimiento Vaca Muerta, el resto de las compras en el exterior se vio fuertemente afectada por la recesión, que más el impuesto PAÍS, provocó caídas generalizadas en todos rubros.