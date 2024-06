La Ley Bases y la competitividad incompatible

La puja legislativa continúa en el Senado y pareciera no tener registro de la gravedad del momento económico-social que están atravesando las pequeñas y medianas empresas, Pymes, que son el sector que más empleo genera en Argentina. Los políticos continúan poniendo el foco en medir sus fuerzas, para ver quién tiene el poder en la Argentina y quieren seguir sometiendo a la "Ley Bases" pasar por la licuadora de una "casta negociación democrática"...

Estuvimos con Maximiliano Pisetta, Vicepresidente del Movimiento Nacional Pyme, Monapy

¿Cuál es para vos la definición de una Pyme eficiente?

La eficiencia empresarial se refiere a la capacidad de una empresa para alcanzar objetivos y metas con eficacia, modernizando recursos y minimizando costos para obtener una mayor rentabilidad. Si podemos decir con absoluta seguridad que el entramado Pyme es el más eficiente de la economía ya que por cada peso que toma de financiamiento devuelve $26 al PBI, esto se pudo medir y quedo demostrado en 2019, cuando las pymes tomamos 6500 millones de dólares por todo financiamiento y aportamos 170000 millones de dólares al PBI, es decir que tenemos un apalancamiento de 26 veces, esto es eficiencia pura.

¿Qué condiciones coyunturales debería tener el sector PYME, para lograr esa eficiencia y ser eficaz a la hora de logra objetivos? ¿Crees que se están esas condiciones en este momento?

Lo más interesante, cautivador o como le quieran poner, es que este fenomenal aporte del 43 % del PBI, lo hacemos como sector en condiciones absolutamente paupérrimas, con financiamiento escasísimo, casi nulo, es el 1,5% del PBI, además con casi 160 impuestos que inclusive son muchos duplicados y hasta triplicados y con un costo laboral exorbitante de 56 % en el mejor de los casos, esto muestra las condiciones absolutamente adversas del mundo pyme y eso se ve en el enorme mercado de empleo informal que en breve va a duplicar al formal de no cambiar urgente las condiciones del sector pyme.

La eficiencia empresarial se refiere a la capacidad de una empresa para alcanzar objetivos y metas con eficacia. Foto: MDZ.

Es indudable que el abanico pyme no tiene las condiciones necesarias para traccionar y empujar todo lo que puede, ya que tenemos relevado que la enorme mayoría de las pymes del país de todos los rubros están con una capacidad ociosa del 50%, es decir que podríamos aportar muchísimo más de lo que ya hacemos si tuviéramos condiciones normales, no pedimos beneficios, pedimos que nos saquen el pie de la cabeza simplemente, y podemos generar ,sin dudas ,2 millones de puestos de trabajo registrado en un año si dejan de saquearnos como lo viene haciendo el Estado que es un elefante y además descomunalmente ineficiente, tanto que todo el aporte que hacemos al PBI se lo lleva el estado para cubrir gastos corrientes, una verdadera locura, un cambalache.

¿La nueva Ley Bases, que ha sido mutilada en varios aspectos, es un motivante para generar puestos de trabajo?

Evidentemente esta reforma o reformita, no toca la problemática central del entramado pyme, por lo tanto creemos, y ojala nos equivoquemos, que no se va a lograr el boom de empleos que la Argentina necesita con carácter de urgente para no seguir aumentando la informalidad laboral, que es muy probable que se siga agrandando en caso de agregar un fondo de cese laboral de un 8% que nos llevaría el costo a un 64% , quedando muy claro que el grueso de las pymes no van a poder sostener este incremento que entendemos es absolutamente inviable y que funciona en la construcción porque ese sector tiene la modalidad de principio y final pautado y pactado, este método de cese no funciona en empresas que tienen continuidad laboral, no conozco ninguna empresa que despida al 100 % de su personal todos los años. Queda claro que los que legislan y toman decisiones no pagaron en su vida un 931 y seguimos, como venimos hace 40 años, con errores de diagnostico y recetas que nos trajeron a los números que tenemos hoy que son desastrosos y parecidos a países como Surinam, Zimbabwe o Zambia. Es indudable que el abanico pyme no tiene las condiciones necesarias para traccionar y empujar todo lo que puede. Foto: MDZ.

Si las Pymes no pueden ser eficientes por la carga impositiva, el ahogo financiero y los aumentos motivados por el gobierno (ej.: electricidad, combustible, transporte, correo, etc…) inflacionarios; ¿La apertura de las importaciones aumentaría la generación de empleo y la consolidación de la clase media?. La apertura de importaciones va a ser el killer, el sicario que viene a darle el tiro de gracia a la industria argentina, que es extraordinaria, que tiene una capacidad inigualable para poder producir en las condiciones descriptas anteriormente. La caída de puestos de trabajo va a ser descomunal si la apertura de importaciones se perpetua, ya lo vivimos y sabemos que no es la solución traer productos subsidiados que además ya están subsidiados muchos de ellos en sus países de origen.

Es urgente y necesario generar condiciones para la microeconomía que es la gran traccionadora de empleo y riqueza, no sirve de nada ordenar los números fiscales y cuasifiscales y tener una balanza comercial equilibrada o apenas superavitaria si tenés un 70 % de pobreza que te va a hacer tambalear la gobernabilidad y no podemos permitir jamás que vuelva el populismo nefasto que nos trajo hasta acá y destrozo la cultura del trabajo y les hizo creer a un inmenso sector poblacional que las demandas y necesidades se las cubría el estado ,y así duplico los márgenes de pobreza en 16 años. Maximiliano Pisetta, vicepresidente del Movimiento Nacional Pyme.

Por eso decimos que la macro y la micro economía deben ir juntas, son las dos caras de una misma moneda, entre todos hacemos la economía de un país y no se puede prescindir de una de ellas.

¿Qué proponen desde el Monapy como solución a este estancamiento del movimiento productivo y comercial en Argentina? Con la propuesta de la Ley Integral Pyme diseñada por el Monapy. ¿Cuántos puestos de trabajo se podrían generar?

La propuesta de MONAPY esta explicitada en el proyecto de ley integral pyme , nosotros la bautizamos LA BIBLIA, ataca en forma abarcativa e integral toda la problemática pyme y esta la solución a la escasísima natividad de empresas y por ende de puestos de trabajo, es un trabajo de 55 artículos, es transversal a todo el sector, región ,tamaño y rubro de las pymes a lo largo y ancho del país, y es el respaldo al trabajo fenomenal de la Fundación Observatorio Pyme que un relevamiento en todo el territorio dejó como resultado que si nuestro proyecto fuera ley generaríamos 2167000 puestos de trabajo registrado en un año, cada vez estamos más convencidos que el bienestar general y la grandeza de la patria esta en nuestras manos si nos dan las condiciones que recita nuestro proyecto y que nos lleva a concluir : ARGENTINA TIENE SALIDA RAPIDAMENTE Y LA SALIDA SON LAS PYMES.

Argentina no tiene margen para volver a fracasar y la clase política no logra un mínimo nivel de empatía con el motor productivo-comercial argentino, concentrado en el universo PYME; que a pesar de la incompatibilidad de la política económica con la competitividad empresarial, las pequeñas y medianas empresas perseveran superando la desidia e indiferencia de los políticos,

Si los políticos se animaran a desafiar su propia indiferencia y superar su ignorancia, podrían descubrir la gran riqueza distribuida a lo largo y ancho del territorio nacional representada en las PYMES argentinas, presentes aún en aquellos lugares donde el Estado no llega.

El gran desafío de la política será tener sensibilidad ante el grado de tolerancia de la clase media, cuyo margen es cada vez más estrecho. Reaccionar a tiempo es eficacia… Juan Pablo Pliauzer.

* Mg Juan Pablo Pliauzer, empresario Pyme.